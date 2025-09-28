Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên hội đàm tại Bắc Kinh

Theo Yonhap, Đài Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) ngày 28/9 đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ Bắc Kinh.

Trước đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết bà Choe Son-hui đã khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng hôm 27/9 “bằng chuyên cơ riêng” để thăm Trung Quốc từ ngày 27-30/9 theo lời mời của ông Vương Nghị.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang chuẩn bị lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10.

Theo truyền thông, Bình Nhưỡng sẽ mời lãnh đạo một số quốc gia tham dự sự kiện này.

Trước đó, ngày 3/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh và ngày hôm sau có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Choe Son-hui cũng đã tháp tùng ông Kim Jong Un trong chuyến đi này./.

Triều Tiên và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương ở mức cao hơn Trung Quốc sẵn sàng triển khai đầy đủ những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ Trung-Triều phát triển ở mức cao hơn.