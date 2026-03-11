Thế giới

Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thông qua nhiều nghị quyết ở phiên bế mạc

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cho biết với sự nỗ lực của toàn thể ủy viên Chính hiệp, kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa XIV đã hoàn thành các chương trình nghị sự.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)
Sáng 11/3, kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) - cơ quan tư vấn chính trị cao nhất của nước này - khóa XIV đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sau 7 ngày làm việc.

Tham dự bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và 2.059 ủy viên Chính hiệp.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cho biết với sự nỗ lực của toàn thể ủy viên Chính hiệp, kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa XIV đã hoàn thành các chương trình nghị sự.

Các ủy viên Chính hiệp đã đi sâu thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ, Dự thảo Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và các báo cáo khác; nghiêm túc xem xét, thảo luận các văn kiện như Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp; Báo cáo về Tình hình công tác đề án, đạt được thành quả phong phú.

Các ủy viên quyết tâm sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để viết tiếp một chương mới về hai kỳ tích lớn là kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài, tạo nền tảng thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc trong thời đại mới, hành trình mới.

Ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh năm 2026 là năm khởi đầu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Chính hiệp Nhân dân sẽ phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan tư vấn chính trị chuyên môn, đoàn kết dẫn dắt thành viên của các đảng phái chính trị, các đoàn thể, dân tộc và các giới tham gia Chính hiệp, tập hợp sự đồng thuận, trí tuệ và sức mạnh để tạo sự khởi đầu tốt cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

Tại phiên bế mạc, các ủy viên Chính hiệp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc, Nghị quyết về Báo cáo tình hình công tác đề án từ kỳ họp thứ ba Chính hiệp khóa XIV đến nay, Báo cáo về tình hình thẩm tra đề án kỳ họp thứ tư Chính hiệp khóa XIV, Nghị quyết Chính trị kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Chính hiệp khóa XIV./.

