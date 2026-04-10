Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/4 đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm nước này.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã chúc mừng Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên và cuộc bầu cử Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa XV.

Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng để cùng thực hiện những đồng thuận quan trọng mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được, cũng như tăng cường hợp tác thực chất.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng đầu, cùng những nỗ lực của toàn thể người dân Triều Tiên, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đạt những thành tựu mới.

Ông nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Trung Quốc và Triều Tiên - hai nước xã hội chủ nghĩa, cần kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, tăng cường liên lạc và phối hợp hơn nữa trong các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, cũng như duy trì hòa bình và phát triển thế giới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã được nâng lên tầm cao mới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc và tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.

Bình Nhưỡng cam kết tăng cường trao đổi cấp cao, liên lạc chiến lược, phối hợp và thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm Triều Tiên trong hai ngày 9 và 10/4./.

