Bảo vệ môi trường: Chuyển đổi xanh là xu thế không thể đảo ngược

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu đang chịu tác động từ biến động địa chính trị và sự khác biệt về ưu tiên phát triển giữa các quốc gia, ông Du Hải (Yu Hai), Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu chính sách kinh tế và môi trường thuộc Bộ Sinh thái và môi trường Trung Quốc, cho rằng xu thế phát triển xanh vẫn mang tính tất yếu và không thể đảo ngược.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Du Hải nhận định hiện nay môi trường quốc tế đang chứng kiến nhiều biến động, trong đó một số quốc gia rút khỏi hoặc điều chỉnh các cam kết quốc tế liên quan đến khí hậu và phát triển bền vững, làm gia tăng mức độ bất định đối với tiến trình chuyển đổi xanh toàn cầu.

Bên cạnh đó, các tranh luận về chi phí chuyển đổi và khả năng phục hồi kinh tế của mô hình tăng trưởng xanh cũng khiến một bộ phận quốc gia tỏ ra thận trọng hơn.



Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi xu hướng chung. Chuyển đổi xanh vẫn là lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia, gắn với mục tiêu dài hạn về phát triển bền vững, an ninh năng lượng và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ông nhấn mạnh Trung Quốc đã xác lập rõ con đường phát triển xanh và sẽ không quay trở lại mô hình tăng trưởng tiêu tốn tài nguyên và gây ô nhiễm cao.



Về vai trò quốc tế của Trung Quốc, ông Du Hải cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc có thể đóng vai trò như một “nhân tố ổn định” của tiến trình chuyển đổi xanh toàn cầu, thông qua việc cung cấp công nghệ, sản phẩm và kinh nghiệm phát triển. Đồng thời, nhiều quốc gia đang phát triển bày tỏ nhu cầu hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường.



Ông cũng lưu ý rằng trong khi một số nền kinh tế phát triển lo ngại về cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp xanh, nhu cầu hợp tác của các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Nam Bán cầu, đang gia tăng rõ rệt. Điều này cho thấy dư địa hợp tác quốc tế trong chuyển đổi xanh vẫn còn rất lớn.



Liên quan đến tác động của biến động địa chính trị đối với thị trường năng lượng, chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong thời gian qua đã làm nổi bật tính dễ tổn thương của các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng.

Trong bối cảnh đó, phát triển năng lượng tái tạo không chỉ mang ý nghĩa giảm phát thải mà còn góp phần tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Ông dẫn ví dụ việc một số quốc gia phải xem xét tăng sử dụng than trong ngắn hạn do giá khí đốt tăng cao, qua đó cho thấy sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch có thể dẫn đến rủi ro lớn về an ninh năng lượng và ổn định kinh tế.



Đề cập đến kinh nghiệm của Trung Quốc, ông Du Hải cho rằng việc phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió cùng hệ thống truyền tải điện quy mô lớn đã giúp tăng cường khả năng tự chủ năng lượng, đồng thời giảm thiểu tác động từ biến động bên ngoài.



Về xu hướng thời gian tới, ông Du Hải khẳng định chuyển đổi xanh là xu thế toàn cầu không thể đảo ngược. Dù còn tồn tại khác biệt về lợi ích và quan điểm giữa các quốc gia, không gian hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này vẫn rộng mở, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang tìm kiếm mô hình phát triển cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường./.



Tiềm năng hợp tác Trung Quốc và Việt Nam về công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường thành phố Quảng Châu, mục tiêu phát triển của Việt Nam cũng lấy người dân làm trung tâm, vì vậy, kinh nghiệm mà Trung Quốc đã trải qua có thể là tham khảo hữu ích.

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