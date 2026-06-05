Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió, tổng vốn 6.000 tỷ đồng

Chiều 5/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án điện gió gồm Dự án Nhà máy điện gió SD Sơn Động và Dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2.

Dự án Nhà máy điện gió SD Sơn Động do Công ty cổ phần điện gió SD Đại Sơn thực hiện với quy mô, công suất thiết kế 105MW, khi hoàn thành dự kiến cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 242.550 MWh/năm.

Dự án được thực hiện tại các xã Sơn Động, Vân Sơn, Đại Sơn, Yên Định, tỉnh Bắc Ninh với diện tích đất sử dụng khoảng 65,21ha, tổng vốn đầu tư của dự án 3.926 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất.

Dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 do 2 nhà đầu tư là ENERTRAG SE của Cộng hòa Liên bang Đức và Công ty Trách nhiệm hữu hạn ENERTRAG Việt Nam thực hiện với quy mô, công suất thiết kế của nhà máy là 55MW.

Dự án được thực hiện tại các xã Tuấn Đạo, Dương Hưu và Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh với diện tích đất sử dụng là 33,38ha, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.100 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo chủ trương đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận, cả 2 dự án đều có tiến độ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị dự án, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong vòng 9 tháng kể từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án được khởi công trong vòng 2 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất; hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình, đưa dự án vào vận hành trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất; dự kiến phát điện thương mại vào quý 3/2028.

Trao quyết định cho 2 nhà máy điện gió, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định việc trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với riêng 2 dự án mà còn thể hiện định hướng phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh có thêm không gian phát triển rộng hơn, đa dạng hơn, trong đó khu vực phía Đông của tỉnh, đặc biệt là các xã miền núi thuộc địa bàn Sơn Động, Vân Sơn, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Dương Hưu có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tạo động lực mới cho vùng còn nhiều khó khăn.

Theo định hướng phát triển của tỉnh, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đóng góp tích cực cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các cam kết về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng, các dự án điện gió được trao quyết định hôm nay là những dự án phù hợp với định hướng đó.

Tổng công suất của 2 dự án đạt 160MW, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, khai thác tiềm năng gió của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, phát triển hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các xã miền núi của tỉnh.

Khẳng định Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp phát triển, vì vậy công suất tiêu thụ điện năng lớn, đây là thị trường tiềm năng cho các nhà máy sản xuất điện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mong muốn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ; phấn đấu đưa các dự án vào vận hành theo kế hoạch, đóng góp thiết thực cho hệ thống điện và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định, rõ trách nhiệm, đúng thời hạn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trên tinh thần hợp tác, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.../.

Chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng Dự án cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.