Đà Nẵng phát động Mùa khuyến mại hè 2026 với ưu đãi lên đến 100%

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chính thức ban hành Quyết định số 2493/QĐ-UBND về việc phát động "Mùa khuyến mại hè Đà Nẵng năm 2026".

Chương trình sẽ diễn ra liên tục từ ngày 06/6 đến ngày 31/8 trên phạm vi toàn thành phố. Đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo không khí mua sắm sôi động và thúc đẩy phát triển dịch vụ.

Sự kiện này còn hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch đến thành phố trong dịp hè, đặc biệt là cộng hưởng cùng sức nóng của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Qua đó, chương trình kỳ vọng tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2026 đạt mức hai con số.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, đối tượng tham gia bao gồm các đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ được áp dụng mức giảm giá tối đa lên đến 100% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các chuỗi cửa hàng sẽ đồng loạt triển khai nhiều hình thức như bốc thăm, quay số trúng thưởng, tặng quà hoặc giảm giá trực tiếp.

Doanh nghiệp tổ chức khuyến mại phải thực hiện thủ tục đăng ký trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hình minh hoạ triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng được tổ chức tháng 4/2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trong khuôn khổ mùa khuyến mại, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến. Điểm nhấn đầu tiên là Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026 tôn vinh sản phẩm OCOP, diễn ra từ ngày 10/6 đến 15/6 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố với quy mô hơn 200 gian hàng .

Kế tiếp, từ ngày 18/6 đến 21/6, "Ngày hội khuyến mại hàng hiệu Đà Nẵng 2026" sẽ được tổ chức tại Furama Resort Đà Nẵng. Sự kiện này quy tụ từ 100 đến 140 gian hàng thời trang, mỹ phẩm và nước hoa cao cấp nhằm kích thích nhu cầu mua sắm tiêu dùng.

Không gian mua sắm tiếp tục được mở rộng trong tháng 7 với Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống tại Quảng trường Sông Hoài từ ngày 3/7 đến 5/7. Song song với đó là Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn diễn ra từ ngày 1/7 đến 5/7 sở hữu quy mô lên tới 300 gian hàng.

Đặc biệt, chương trình giới thiệu Sâm Ngọc Linh và dược liệu tại khu vực Chợ đêm Sơn Trà dự kiến khai mạc từ ngày 11/7 sẽ mang đến nhiều hoạt động văn hóa đường phố độc đáo. Chuỗi sự kiện sẽ khép lại bằng Hội chợ Quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) diễn ra từ ngày 12/8 đến 17/8 với khoảng 350 gian hàng trong nước và quốc tế./.