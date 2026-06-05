Giá vàng trong nước giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng trong một tuần giao dịch

Sáng nay (5/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 600.000 đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 152,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 155,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Với mức điều chỉnh này, tính từ đầu tuần, giá vàng SJC "bốc hơi" tới 3,6 triệu đồng mỗi lượng.

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý sáng nay niêm yết 152,4-155,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 600.000 đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.454 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 141,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.147 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.094-26.404 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.133-26.404 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.124-26.404 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.404 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới đi lên nhờ hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đã đạt mức cao kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1 nhưng đã mất khoảng 16% kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026.