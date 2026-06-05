Giá vàng thế giới đi lên nhờ hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 4/6, khi giá dầu giảm nhờ sự lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông đã gây sức ép lên đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.476,85 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 0,9% lên 4.505 USD/ounce.

Israel và Liban vào cuối ngày 3/6 cho biết đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn, một diễn biến đưa đến hy vọng về thỏa thuận hòa bình Trung Đông, từ đó mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu giảm hơn 3% sau tin tức này.

Đồng USD giảm 0,2% khiến vàng được định giá bằng tiền này trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, bao gồm cả trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thấp hơn đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đã đạt mức cao kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1. Giá kim loại quý này đã mất khoảng 16% kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026. Lãi suất cao đang gây áp lực lên tài sản không sinh lời này.

Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm tháng 5/2026 của Mỹ được công bố vào ngày 5/6.

Số liệu này có thể làm sáng tỏ tình hình thị trường lao động, từ đó góp phần định hướng chính sách tiền tệ tương lai của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 73,95 USD/ounce, bạch kim tăng 2,1% lên 1.897,61 USD/ounce và palladium tăng 1,4% lên 1.320,23 USD/ounce.

Chiều 4/6, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng khi đồng USD và giá dầu đồng loạt suy yếu Tính đến 13 giờ 59 phút ngày 4/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.468,84 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 0,7%, lên 4.495,70 USD/ounce.