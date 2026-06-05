Giới chuyên gia: OPEC+ có thể tăng sản lượng dầu mỏ trong kỳ họp tháng Sáu

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Các chuyên gia năng lượng nhận định cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) dự kiến diễn ra ngày 7/6 nhiều khả năng sẽ thống nhất tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng khai thác dầu thô cho tháng Bảy, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị.

Theo các phân tích, nếu quyết định này được thông qua, OPEC+ sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh tăng nguồn cung nhằm duy trì ổn định thị trường dầu mỏ thế giới, đồng thời ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng tại khu vực Trung Đông và tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Hiện giá dầu Brent được giao dịch quanh mức 98,19 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ ở mức 95,94 USD/thùng, phản ánh mặt bằng giá vẫn duy trì cao do các rủi ro về nguồn cung.

Các chuyên gia cho rằng căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục là yếu tố chi phối lớn đối với diễn biến giá dầu toàn cầu. Trong trường hợp eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài, một số tổ chức quốc tế cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tại châu Âu và châu Á, có thể đẩy giá dầu lên mức 150-160 USD/thùng trong kịch bản xấu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đều cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài, dự trữ dầu mỏ toàn cầu có thể giảm xuống mức thấp lịch sử, gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng thế giới.

Một số chuyên gia nhận định việc OPEC+ tăng sản lượng sẽ giúp các quốc gia ngoài khu vực xung đột có thêm dư địa đưa dầu ra thị trường, qua đó góp phần ổn định giá cả và hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Các chuyên gia cũng lưu ý thị trường dầu mỏ hiện đang phản ánh ngày càng rõ kỳ vọng về khả năng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu thiếu hụt thực tế, giá dầu có thể biến động mạnh theo chiều hướng tăng đột biến, thay vì tăng dần như thông thường./.

OPEC+ lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu Nhóm dự kiến sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu/ngày (tương ứng với 1/3 còn lại của đợt cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày) thông qua ba đợt tăng hàng tháng.