Giá dầu thế giới giảm 3% sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban

Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên 4/6 nhờ hy vọng về việc chấm dứt xung đột tại Trung Đông sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban.

Giá dầu Brent giảm 2,78 USD, tương đương 2,84%, xuống 95,03 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,98 USD, tương đương 3,1%, xuống 93,04 USD/thùng.

Hai loại dầu này đã tăng khoảng 2% vào ngày 3/6 sau khi các cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang, với các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait và các hành động quân sự của Mỹ gần eo biển Hormuz.

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của lực lượng Hezbollah.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về “lộ trình chính trị và an ninh” trong tuần tới, với mục tiêu đạt được “thỏa thuận toàn diện.”

Về nguồn cung, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết sản lượng dầu của nước này đã giảm kể từ đầu năm do hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu ngoài kế hoạch.

Còn theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 8 triệu thùng xuống 433,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/5. Đây là mức giảm lớn hơn nhiều so với ước tính giảm 4 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg ngày 4/6, Tổng Thư ký Haitham Al Ghais cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến nhu cầu sẽ tăng mạnh và không thay đổi các dự báo, dù xung đột ở Trung Đông tiếp diễn./.

Giới chuyên gia: OPEC+ có thể tăng sản lượng dầu mỏ trong kỳ họp tháng Sáu Việc OPEC+ tăng sản lượng sẽ giúp các quốc gia ngoài khu vực xung đột có thêm dư địa đưa dầu ra thị trường, qua đó góp phần ổn định giá cả và hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.