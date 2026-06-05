Giá vàng ngày 5/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 4/6, khi giá dầu giảm nhờ sự lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông đã gây sức ép lên đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.476,85 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 0,9% lên 4.505 USD/ounce. Đồng USD giảm 0,2%, khiến vàng được định giá bằng tiền này trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, bao gồm cả trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thấp hơn đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đã đạt mức cao kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1. Giá kim loại quý này đã mất khoảng 16% kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026. Lãi suất cao đang gây áp lực lên tài sản không sinh lời này.

Tại Việt Nam, ngày 5/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 153,00-156,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: