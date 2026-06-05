Bắc Ninh phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai hiệu quả Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng; từng bước chuyển dịch cơ cấu phát triển nhà ở theo hướng tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và các loại hình nhà ở phục vụ an sinh xã hội; bảo đảm người dân, công nhân, người lao động và các đối tượng có khó khăn về nhà ở được tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu phát triển khoảng 135.002 căn nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ, trong đó phấn đấu phát triển khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân (thông qua các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư và phát triển từ quỹ nhà ở của địa phương).

Riêng năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu đưa vào khai thác, sử dụng khoảng 2.260 căn hộ cho thuê từ các dự án cải tạo nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh, gồm: Cải tạo Khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Giang (156 căn); Dự án Khu nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) (283 căn); Dự án nhà ở xã hội công đoàn tại Bắc Giang (477 căn); Dự án Khu lưu trú và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek, Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh (1.342 căn).

Dự án khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên khu công nghiệp Yên Phong. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Ngoài ra, năm nay Bắc Ninh phấn đấu khởi công 3 dự án nhà ở lưu trú công nhân với quy mô khoảng 3.910 căn, gồm: Dự án cơ sở lưu trú Lens Khu công nghiệp Quang Châu (1.133 căn); Dự án Cơ sở lưu trú Cooler Master Việt Nam Khu công nghiệp Gia Bình (1.765 căn); Dự án lưu trú Victory Giant Việt Nam Khu công nghiệp thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II (1.016 căn).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết thêm từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh tiếp tục rà soát, phát triển quỹ nhà ở cho thuê từ quỹ nhà ở địa phương đầu tư trực tiếp hoặc mua quỹ nhà ở để cho thuê; thu hút các dự án đầu tư nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp, khu vực đô thị phát triển có nhu cầu lớn về nhà ở.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh phấn đấu các khu công nghiệp trên địa bàn đều được quy hoạch, bố trí quỹ đất hoặc hình thành các dự án nhà ở, nhà lưu trú đáp ứng nhu cầu chỗ ở của công nhân và người lao động.

Đối với các dự án nhà ở xã hội triển khai mới, Bắc Ninh nghiên cứu bố trí quỹ nhà ở cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thụ hưởng.

Tỉnh Bắc Ninh cũng rà soát quỹ đất trong các khu vực phát triển đô thị, khu công nghiệp để đề xuất các khu vực ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Ngoài ra, Bắc Ninh tập trung triển khai thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao.

Cùng với khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp tham gia đầu tư hoặc thuê nhà ở để bố trí cho người lao động theo quy định của pháp luật, Bắc Ninh tổ chức triển khai hiệu quả Đề án giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu, chức năng hoạt động của Quỹ nhà ở địa phương theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 03/3/2026; nghiên cứu tạo lập, quản lý và phát triển quỹ nhà ở phục vụ các mục tiêu an sinh xã hội, nhà ở cho thuê và các đối tượng có khó khăn về nhà ở theo quy định.

Tỉnh cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, nguồn vốn tín dụng, quỹ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển nhà ở; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở phục vụ an sinh xã hội.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 102 dự án nhà ở xã hội, với tổng quy mô khoảng 117.000 căn hộ; trong đó có 31 dự án với quy mô khoảng 24.000 căn hộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng, góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Còn lại 71 dự án, với quy mô khoảng 94.000 căn hộ đang trong quá trình triển khai xây dựng. Nhìn chung, đa số các dự án được các chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai, bám sát tiến độ được phê duyệt.

Dự án nhà ở cho công nhân ở Bắc Ninh được Tổng Công ty Viglacera bàn giao, đưa vào sử dụng. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Theo Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu hoàn thành năm 2026 là 19.900 căn hộ.

Căn cứ chỉ tiêu Chính phủ giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao chỉ tiêu hoàn thành 19.900 căn hộ trong năm 2026 cho 29 dự án (với quy mô khoảng 86ha, 30.000 căn), theo Kết luận số 127/TB-UBND ngày 15/3/2026, trong đó 15 dự án đang triển khai thi công xây dựng; 14 dự án đã có chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đang thực hiện bước thẩm định, cấp phép thi công, chuẩn bị khởi công xây dựng.

Đối với nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát và giới thiệu địa điểm cho 7 khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, với tổng diện tích 6,7ha.

Trong số đó, 2 khu đất thực hiện dự án dành cho lực lượng Công an nhân dân, diện tích 1,53 ha, khoảng 900 căn hộ đã được Bộ Công an quyết định giao chủ đầu tư dự án, đang triển khai thi công; 1 khu đất đã thống nhất thông tin dự án diện tích 1,36ha.

4 khu đất thực hiện dự án dành cho lực lượng Quân đội nhân dân, diện tích 3,81ha, khoảng 2.700 căn hộ, hiện Bộ Quốc phòng đã quyết định giao chủ đầu tư đối với 3 dự án tại 3 khu đất, chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục về đất đai; đang lập thông tin dự án 1 khu đất./.

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