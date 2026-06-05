Bãi bỏ thủ tục thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư

Từ ngày 1/7/2026, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chính thức bị bãi bỏ theo quyết định mới của Bộ Xây dựng.

Ngày 4/6, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 853/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quyết định, thủ tục "Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư" (mã số 1.012884) không còn được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026. Trước đây, thủ tục này do Sở Xây dựng các địa phương thực hiện.

Việc bãi bỏ được thực hiện theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ Xây dựng cho biết quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đồng thời, một số nội dung liên quan đến thủ tục này trong Quyết định số 651/QĐ-BXD ban hành ngày 5/5/2026 cũng hết hiệu lực kể từ thời điểm trên.

Động thái này nằm trong lộ trình rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư và cải thiện môi trường kinh doanh./.

Hơn 30% nguồn cung chung cư mới ở Hà Nội, TP.HCM giá trên 100 triệu đồng/m2 Giá bán chung cư mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức cao và cơ hội để người thu nhập trung bình rất khó có thể sở hữu được căn nhà như mong đợi.

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