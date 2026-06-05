Tình hình triển khai nhà ở cho thuê tại 5 tỉnh, thành phố phía Bắc

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 6/2026, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê; đồng thời sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý 3, quý 4/2026.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong đó có Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên là khu vực trọng tâm phát triển công nghiệp, hiện nay đang có tốc độ đô thị hóa và quy mô lao động tập trung rất lớn.

Áp lực về nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động là rất cấp bách và việc triển khai phát triển nhà ở cho thuê tại khu vực này cũng là tiền đề để thí điểm, nhân rộng cách làm cho các địa phương khác trong cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trong tháng 6/2026, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê; đồng thời sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý 3, quý 4/2026.

Đây là yêu cầu cấp bách, phải có sản phẩm cụ thể; các bộ ngành Trung ương hỗ trợ các địa phương nếu có vướng mắc./.