ACB chốt chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin về kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức là ngày 16/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6.

Tổng số tiền sử dụng để chia cổ tức là 10.273 tỷ đồng, nguồn từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 sau khi trích các quỹ.

Việc chia cổ tức tiền mặt dự kiến thực hiện vào ngày 23/6. Về cổ tức cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

Trong năm 2026, ngân hàng dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản, tăng trưởng tín dụng (không vượt quá hạn mức phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) và tăng trưởng huy động cùng ở mức 16%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch tăng trưởng 14% so với năm trước, ước tính 22.269 tỷ đồng./.

Khối ngân hàng tư nhân bứt tốc, cuộc đua tiềm lực tài chính thêm nóng Năm 2026, nhiều ngân hàng tư nhân nâng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng, thu hẹp khoảng cách với nhóm Big 4 quốc doanh, thúc đẩy cạnh tranh và chuyển đổi số.

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