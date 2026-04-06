Thêm một số ngân hàng nhỏ lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ

Gần đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, các ngân hàng đã lần lượt công bố các báo cáo với nhiều dung quan trọng như lợi nhuận, tổng tài sản và đặc biệt đưa ra kế hoạch trả cổ tức, phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, có ngân hàng đã tăng gấp đôi vốn hiện có.

Cụ thể, Ngân hàng Việt Á (VietABank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tại Hà Nội.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của VietABank là kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn. Theo tờ trình, VietABank dự kiến nâng vốn điều lệ từ mức 8.163 tỷ đồng lên tối đa 12.688 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 55,4% .

Để thực hiện, ngân hàng sẽ triển khai 3 phương án tăng vốn. Phương án đầu tiên, ngân hàng dự kiến phát hành gần 122,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 1.225 tỷ đồng.

Phương án thứ 2 là phát hành 20 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2,45% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Phương án 3, VietABank dự kiến chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị dự kiến phát hành là 3.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 37,97%.

Nguồn vốn huy động tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng chủ yếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư và kinh doanh, với tổng quy mô phân bổ khoảng 3.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027.

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank, mã SSB) cũng vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Trong tài liệu đại hội gửi tới các cổ đông, SeABank đã trình bày phương án dự kiến phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành lên tới hơn 20,5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 20,5 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2025, tương ứng với giá trị phát hành theo mệnh giá là 5.838 tỷ đồng và tương đương 9.896 tỷ đồng (theo thị giá ngày 1/4/2026).

SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2026 ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng phát hành là các cán bộ quản lý tại SeABank.

ABBank có kế hoạch tăng vốn "khủng" trong năm nay, dự kiến từ 13.972 tỷ đồng lên 20.245 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tỷ lệ 5%.

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu theo Phương án tăng mức vốn điều lệ này được bổ sung nguồn vốn cho ABBank sử dụng để cấp tín dụng cho Khách hàng.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 291.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm 2025. Chỉ tiêu huy động khách hàng và dư nợ tín dụng lần lượt được kỳ vọng đạt 247.417 tỷ đồng và 138.930 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả thực hiện năm trước, trong khi tỷ lệ nợ xấu mục tiêu được kiểm soát dưới 1,5%. Ngân hàng xác định bán lẻ là trụ cột tăng trưởng chủ đạo với mục tiêu đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập và hướng tới phục vụ 5 triệu khách hàng cá nhân./.

Nhu cầu tín dụng tăng mạnh, lãi suất huy động và cho vay “nóng” trở lại Nhu cầu vốn tín dụng tăng cao khiến lãi suất huy động và cho vay tại các ngân hàng cũng tăng mạnh gây áp lực lớn lên thị trường tài chính Việt Nam.