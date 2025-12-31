Ngân hàng kiến nghị tăng vốn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tăng trưởng kinh tế

Để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2026 diễn ra ngày 31/12/2025, lãnh đạo một số ngân hàng thương mại đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao năng lực cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) cho biết ngân hàng kiên định với mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, thực chất gắn với kiểm soát rủi ro, tập trung tăng trưởng ngay từ đầu năm và trong suốt cả năm 2025. Bên cạnh đó, VietinBank cũng hướng đến mục tiêu quản trị tối ưu chi phí, số hóa mọi hoạt động góp phần tăng năng suất và hiệu quả.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản của VietinBank ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,5%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao. Huy động vốn được cân đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Nguồn vốn huy động ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024.

Liên quan đến các kiến nghị và đề xuất giải pháp, ông Trần Minh Bình cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến nền kinh tế trong nước, cần những giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, khơi thông dòng vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Đối với vấn đề tăng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, Chủ tịch VietinBank chia sẻ, trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VietinBank chạm hạn mức theo quy định trong khi phương án bổ sung vốn điều lệ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước chưa được phê duyệt, phương án nâng cao năng lực vốn tự có của VietinBank phụ thuộc rất lớn vào nguồn lợi nhuận tự tích lũy, đặt ra thách thức lớn cho trong việc nâng cao năng lực tài chính.

“Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cho phép VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế và sau trích quỹ giai đoạn 2025-2030, hỗ trợ VietinBank tiếp tục tăng trưởng bền vững, tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng thương mại nhà nước, đi đầu trong việc cung ứng vốn và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của ngành ngân hàng và mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước theo định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Νgân hàng Nhà nước,” Chủ tịch VietinBank đề xuất.

Ngoài ra, sau quá trình sáp nhập tỉnh, thành và trong bối cảnh ngày càng có những xu hướng phát triển mới trong các ngành nghề lĩnh vực đặc thù, Chủ tịch VietinBank kiến nghị Νgân hàng Nhà nước xem xét quy định việc phân loại nợ đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi bị quá hạn cho phù hợp hơn với thực tế triển khai và hỗ trợ các khách hàng trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Bình cho rằng trên thực tế, nhiều trường hợp khoản nợ đã từng được ngân hàng cơ cấu nợ từ nhiều năm trước, do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến dòng tiền về chậm 1 đến 2 ngày đối với các khoản nợ đã từng cơ cấu thì ngân hàng vẫn phải chuyển khoản nợ từ nhóm 1 lên nhóm 4 hoặc 5, gây biến động đột ngột về chất lượng nợ, ảnh hưởng lớn đến cả khách hàng và ngân hàng mặc dù khách hàng đã rất cố gắng thu xếp tiền trả nợ.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng chung vấn đề đáp ứng nhu cầu vốn lớn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank đề nghị Chính phủ quan tâm tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có Agribank, nhằm nâng cao năng lực cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó ông Vũ cũng đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu (dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội…) nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và phòng, chống gian lận; đề nghị tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong xử lý nợ xấu, thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật, góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế. Để hạn chế rủi ro trong đầu tư nông nghiệp, ông Vũ đề nghị có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ phát triển bảo hiểm nông nghiệp.

Ông Vũ chia sẻ thêm năm 2025, tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm của Agribank dự kiến đạt khoảng 14,8%, hoàn thành 100% kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao; nguồn vốn thị trường 1 tăng trưởng tích cực, bảo đảm cân đối vốn; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,2%; thu hồi nợ sau xử lý rủi ro đạt khoảng 16.000 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm.

Đến ngày 25/12, Agribank đã hỗ trợ cơ cấu nợ cho hơn 36.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, với dư nợ bị ảnh hưởng gần 40.000 tỷ đồng; đồng thời giảm lãi suất cho gần 30.000 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh lãi suất hơn 17.000 tỷ đồng. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hiện chiếm khoảng 29% tổng dư nợ nông nghiệp-nông thôn của toàn hệ thống./.

