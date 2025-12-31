Nghị định 347: Cắt giảm 84% hồ sơ chi thường xuyên và thanh toán trong ngày

Ngày 1/1/2026, Nghị định 347/2025/NĐ-CP (Chính phủ ban hành ngày 29/12) quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, sẽ chính thức có hiệu lực và áp dụng cho năm ngân sách 2026.

Cụ thể, Nghị định 347 thay thế cho Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Văn bản mới này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đồng bộ hóa pháp luật với Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và xây dựng mô hình "Kho bạc số".

Ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước thông tin cho biết Nghị định 347 quy định tổng cộng bảy thủ tục hành chính, giảm bốn thủ tục so với trước đây. Điểm nhấn đáng chú ý là sự bãi bỏ các quy trình không còn phù hợp, như kiểm soát cam kết chi, đồng thời chuyển giao các thủ tục thanh toán vốn đầu tư công sang Nghị định chuyên biệt khác để đảm bảo tính tập trung.

Sự cải cách này không chỉ là cắt giảm về số lượng mà còn nâng cao chất lượng của mỗi quy trình. Cụ thể, các giao dịch hiện nay được thực hiện trên môi trường điện tử (trừ một số trường hợp được quy định cụ thể) với sự hỗ trợ đa dạng phương thức từ dịch vụ bưu chính công ích đến ủy quyền theo quy định pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị giao dịch.

Điểm nổi bật nhất của Nghị định 347 nằm ở các quy định về chi thường xuyên. Theo đó, thành phần hồ sơ cho thủ tục này đã được cắt giảm mạnh mẽ 21/25 loại giấy tờ (tương đương 84%).

Song song với việc giảm hồ sơ, thời gian giải quyết cũng được rút ngắn từ hai ngày làm việc xuống còn một ngày làm việc, kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Để có được sự tinh giản này, Nghị định đẩy mạnh tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Theo đó, các đơn vị giao dịch hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của hồ sơ và việc quản lý kinh phí. Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện thanh toán dựa trên dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu không còn giao dịch tiền mặt tại trụ sở, Nghị định 347 chính thức bãi bỏ quy định nộp và hoàn trả ngân sách bằng tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước (trừ các trường hợp đặc biệt theo luật định).

Bên cạnh đó, Nghị định cũng đi đầu trong việc ứng dụng Đề án 06 khi cho phép sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế cho căn cước công dân. Nguyên tắc tái sử dụng dữ liệu cũng được áp dụng triệt để, theo đó cá nhân, đơn vị không phải cung cấp lại các giấy tờ đã được số hóa hoặc đã có trong hệ thống dữ liệu quốc gia.

Theo tính toán của Kho bạc Nhà nước, việc ban hành Nghị định 347 dự kiến sẽ giúp cắt giảm khoảng 45% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho xã hội so với năm 2024.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, quy trình mới giúp quản lý tài chính chủ động, nhanh chóng hơn. Với nền kinh tế, việc rút ngắn thời gian thanh toán giúp nguồn vốn ngân sách được bơm vào thị trường kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Đây chính là bước tiến quan trọng để xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch./.

