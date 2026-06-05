Hàn Quốc: Chuỗi thặng dư tài khoản vãng lai dài thứ hai lịch sử

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 5/6, nước này ghi nhận mức thặng dư tài khoản vãng lai lớn thứ hai từ trước đến nay trong tháng 4/2026, nhờ xuất khẩu chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ thông tin tăng mạnh.

Báo cáo của BoK cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đạt 28,29 tỷ USD trong tháng Tư, giảm so với mức kỷ lục 37,93 tỷ USD ghi nhận hồi tháng Ba, song tăng mạnh so với mức 4,51 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ 36 liên tiếp Hàn Quốc duy trì thặng dư tài khoản vãng lai kể từ tháng 5/2023, đánh dấu chuỗi thặng dư dài thứ hai trong lịch sử nước này.

Cán cân hàng hóa ghi nhận mức thặng dư 33,88 tỷ USD trong tháng Tư, mức cao thứ hai từ trước tới nay. Xuất khẩu tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước lên 90,59 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 16,1%, đạt khoảng 56,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin tăng 125,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu chip bán dẫn tăng 171,4%, còn các thiết bị ngoại vi máy tính tăng tới 411,3%.

Ở chiều ngược lại, tài khoản dịch vụ thâm hụt 2,42 tỷ USD, chủ yếu do chi phí cho các dịch vụ kinh doanh khác gia tăng. Tài khoản thu nhập chính cũng thâm hụt 2,53 tỷ USD do các khoản chi trả cổ tức tăng mạnh. Tài khoản thu nhập phụ ghi nhận mức thâm hụt 640 triệu USD.

Về tài khoản tài chính, tổng tài sản ròng của Hàn Quốc tăng 25,46 tỷ USD trong tháng 4, thấp hơn mức tăng 36,99 tỷ USD của tháng trước. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc tăng 6,24 tỷ USD, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc giảm 1,36 tỷ USD.

Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư Hàn Quốc tăng nắm giữ tài sản ở nước ngoài thêm 8,22 tỷ USD, chủ yếu là cổ phiếu, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tăng đầu tư vào thị trường Hàn Quốc thêm 3,51 tỷ USD.

Trước đó, năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư tài khoản vãng lai hàng năm cao nhất lịch sử với 123,05 tỷ USD, vượt mức kỷ lục 105,1 tỷ USD thiết lập năm 2015./.

Hàn Quốc cần theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng để thúc đẩy kinh tế Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh chi tiêu tài khóa mạnh mẽ và đúng thời điểm sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu trong nước và tạo sức sống cho nền kinh tế.