Chứng khoán Âu-Mỹ đi lên bất chấp sức ép từ các công ty AI

Chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn tăng điểm trong phiên 4/6. Chỉ số Dow Jones thiết lập mức cao kỷ lục mới bất chấp dự báo ảm đạm từ hãng chip Broadcom gây áp lực đáng kể lên nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones bứt phá mạnh 1,7% lên 51.561,93 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 nhích 0,4% lên 7.584,31 điểm.

Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi nhẹ 0,1% xuống 26.830,96 điểm do chịu sức nặng từ đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tại châu Âu, sắc xanh bao trùm các sàn giao dịch lớn. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) dẫn đầu đà tăng khi tiến 1,2% lên 8.244,29 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 0,6% lên 24.944,95 điểm, còn chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) nhích 0,3% lên 10.360,32 điểm.

Tâm điểm của thị trường đổ dồn vào sự sụt giảm 12,6% của cổ phiếu "gã khổng lồ" chip Broadcom sau khi doanh nghiệp này công bố dự báo lợi nhuận kém khả quan.

Giới chuyên gia nhận định diễn biến này đã làm dấy lên những hoài nghi về tốc độ tăng trưởng thực tế của lĩnh vực AI, sau giai đoạn cổ phiếu nhóm này tăng phi mã và liên tục đẩy các chỉ số lên đỉnh.

Bên cạnh lĩnh vực bán dẫn, sự chú ý của giới đầu tư cổ phiếu cũng đang hướng về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX.

Tập đoàn hàng không vũ trụ này thông báo sẽ chào bán hơn 550 triệu cổ phiếu với giá 135 USD/cổ phiếu vào tuần tới. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ huy động 75 tỷ USD và nâng định giá công ty lên mức khổng lồ 1.800 tỷ USD, trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Về phương diện vĩ mô, giới giao dịch đang chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Mỹ (dự kiến công bố vào ngày 5/6) để đánh giá tình hình nền kinh tế.

Một báo cáo độc lập trước đó cho thấy các doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 5 đã tạo ra lượng việc làm mới cao nhất kể từ đầu năm 2025. Điều này chứng tỏ sự kiên cường của thị trường lao động bất chấp áp lực từ chi phí năng lượng đắt đỏ.

Tại Việt Nam, khép phiên 4/6, chỉ số VN-Index tăng 12,54 điểm (0,69%) lên 1.831,55 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 12,62 điểm (3,98%) xuống 304,86 điểm./.

Chứng khoán châu Á bứt phá nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và AI Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,5% lên 68.402,13 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,2% lên 4.083,97 điểm...