Đà Nẵng đề xuất đưa ga đường sắt tốc độ cao về gần cao tốc, quốc lộ, sân bay

Ngày 5/6, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, từ vị trí dự kiến tại phường Hòa Khánh (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang cũ) về vị trí mới tại khu vực nút giao đường Quốc lộ 14B và đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (cách vị trí cũ khoảng 5km về phía Đông Nam).

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, khu vực vị trí mới là điểm giao cắt các trục giao thông đối ngoại quan trọng (Quốc lộ 14B đi cửa khẩu Nam Giang, Quốc lộ 14G đi cửa khẩu Tây Giang, Cao tốc đường bộ Bắc Nam), cho phép tổ chức trung tâm trung chuyển giao thông cấp vùng; giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến cửa khẩu, vùng Tây, Quảng Ngãi và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Vị trí mới cũng gần sân bay quốc tế Đà Nẵng hơn, khu vực này sẽ thu hút các tổ hợp văn phòng hạng A, trung tâm hội nghị quốc tế (MICE), và các khách sạn cao cấp phục vụ đối tượng chuyên gia, doanh nhân cần di chuyển nhanh giữa các vùng.

Khu vực đề xuất vị trí mới có quỹ đất đủ lớn, thuận lợi tổ chức khu đô thị nén, đa chức năng quanh ga trong bán kính 800-1.000 m; giúp tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng; mở ra các định hướng không gian mới cho khu vực phía Tây thành phố…

Lý giải về đề xuất này, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng, trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, trên cơ sở quy mô, không gian phát triển và quỹ đất của thành phố Đà Nẵng cũ, vị trí ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam được dự kiến bố trí tại khu vực phía Bắc đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) nhằm bảo đảm khả năng kết nối và động lực phát triển trong phạm vi đô thị hiện hữu.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, không gian phát triển đô thị-kinh tế của thành phố được mở rộng đáng kể, hình thành các dư địa mới về quỹ đất, hạ tầng và khả năng tổ chức các mô hình phát triển đô thị theo định hướng đầu mối giao thông công cộng (TOD).

Vì vậy cần rà soát, đánh giá lại và nghiên cứu điều chỉnh định hướng bố trí ga đường sắt tốc độ cao nhằm bảo đảm phù hợp với cấu trúc không gian phát triển mới của thành phố, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác...

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam (đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng) được Quốc hội thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 với tổng chiều dài khoảng 1.541km đi qua 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau hợp nhất), tốc độ thiết kế 350km/h (khai thác 320km/h); 23 ga hành khách, 05 ga hàng hóa; đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Trong đó, đoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng dài khoảng 116,42km, qua địa bàn 24 xã, phường.

Trước đây, Đà Nẵng dự kiến có 3 ga đường sắt tốc độ cao gồm: Ga hành khách tại phường Hòa Khánh; Ga hành khách tại xã Chiên Đàn; Ga hàng hóa tại xã Tam Mỹ…/.

Đà Nẵng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Pháp về hạ tầng đô thị Làm việc với Tập đoàn Artelia, đoàn Đà Nẵng đã trao đổi các giải pháp quản lý phát triển đô thị, tổ chức hệ thống giao thông, kiểm soát ngập lụt và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

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