Vĩnh Long: Bốn nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy nhanh công tác đo đạc, xác định giá đất và vận động người dân bàn giao mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng công trình ngay từ đầu; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án không vướng mắc hoặc có thể triển khai ngay; chủ động giải quyết nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp phục vụ thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý người đứng đầu các ngành, địa phương và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân. Đối với các dự án chậm tiến độ, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, xác định nguyên nhân và xử lý theo thẩm quyền.

Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, năm 2026 tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh hơn 13.845 tỷ đồng.

Đến hết tháng 5, tỉnh đã giải ngân hơn 2.135 tỷ đồng, đạt 15,42% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Lương Trọng Nghĩa, ngay từ đầu năm tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc làm việc chuyên đề, kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai kế hoạch vốn tại các chủ đầu tư, địa phương và các dự án trọng điểm có khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Trọng tâm là xử lý các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung cát san lấp và đá xây dựng.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung đầu tư nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn như: Dự án xây dựng cầu Ba Lai 8; cầu Ba Lai 6 trên tuyến đường Bắc-Nam liên huyện Bình Đại-Giồng Trôm; Dự án tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn vào cầu Đình Khao); Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long; Dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh...

Song song đó, tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm khác như Dự án cầu Cửa Đại kết nối tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Đồng Tháp; Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh; Dự án cầu Cổ Chiên 2 kết nối khu vực Bến Tre-Trà Vinh; Dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay. Nhiều dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, trải rộng trên địa bàn nhiều xã, phường.

Trong khi đó, nguồn nhân lực và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, trung tâm phát triển quỹ đất có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu triển khai công tác khảo sát, lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, các vướng mắc pháp lý và tranh chấp giữa các hộ dân cũng làm kéo dài thời gian thực hiện.

Nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá và cát san lấp tại một số dự án, cũng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công. Giá nhiều loại vật liệu xây dựng, nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến việc triển khai các gói thầu, nhất là các hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng đơn giá cố định.

Ngoài ra, một số dự án phát sinh kiến nghị trong công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nên phải xem xét, giải quyết theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

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