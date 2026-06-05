Giá vàng lao dốc mạnh, chiều bán ra chỉ còn 153,2 triệu đồng mỗi lượng

Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng nay (5/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm hơn 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch buổi chiều.

Cụ thể, vào thời điểm 14 giờ 50 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 149,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng niêm yết 149,2-152,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm tới 2,7 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,6 triệu đồng so với mở cửa phiên sáng, giá mới từ 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Như vậy, so với phiên đầu tuần giá vàng miếng SJC đã giảm tới 5,8 triệu đồng mỗi lượng. Cùng với biến động trên, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đẩy lên cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.465 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với mở cửa phiên sáng nay. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,2 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng trong nước giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng trong một tuần giao dịch Giá vàng trong nước sáng 5/6 tiếp tục giảm mạnh thêm 600.000 đồng/lượng, hiện ở mức 152,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng quốc tế cũng giảm do biến động thị trường.