Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp Đại giáo chủ Iran

Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.



Ông trả lời như trên với báo giới tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết có người đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp như vậy tại Mỹ.



Trước đó, ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng Đại giáo chủ Iran vẫn còn sống và đang "ngày càng tham gia" vào các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang diễn ra.



Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/6, Iran cho rằng dự thảo biên bản ghi nhớ đang được đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, đồng thời cáo buộc Washington đang tìm cách gây sức ép buộc Tehran chấp nhận các điều kiện do phía Mỹ đưa ra.



Theo phóng viên TTXVN tại Vùng Vịnh, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, nhận định dự thảo thỏa thuận hiện nay vẫn tồn tại nhiều điểm mơ hồ cần được làm rõ trước khi hai bên có thể đạt được đồng thuận cuối cùng.

Theo ông Rezaei, đàm phán vẫn đang tiếp diễn nhưng còn nhiều khác biệt liên quan đến nội dung và cách thức thực hiện các cam kết của mỗi bên./.





Mỹ mở cuộc kiểm toán chi tiêu liên quan chiến dịch “Epic Fury” nhằm vào Iran Giới chức Mỹ khẳng định việc tăng cường kiểm toán và giám sát là một phần trong nỗ lực đảm bảo mọi nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả, đúng quy định và phục vụ các mục tiêu của chiến dịch.

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