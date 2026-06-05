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Indonesia: Đóng cửa sân bay do núi lửa phun trào

Ngày 5/6, núi lửa Lewotobi Laki-Laki của Indonesia đã phun trào nhiều lần, nhả những cột tro bụi khổng lồ lên bầu trời và buộc một sân bay địa phương phải đóng cửa, ảnh hưởng đến 5 chuyến bay nội địa.

Bích Liên
Dung nham phun trào từ núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở Đông Flores, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dung nham phun trào từ núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở Đông Flores, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/6, núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores, ở miền Đông Indonesia, đã phun trào nhiều lần, nhả ra những cột tro bụi khổng lồ lên bầu trời và buộc một sân bay địa phương ở thị trấn Maumere phải đóng cửa, ảnh hưởng đến 5 chuyến bay nội địa.

Cơ quan núi lửa quốc gia cho biết đợt phun trào mới nhất xảy ra lúc 11h15 đẩy vật chất núi lửa lên độ cao 2,5 km trên không trung.

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki nằm trong mức cảnh báo cao thứ 2 của Indonesia về hoạt động núi lửa. Cơ quan chức năng đã áp dụng vùng cấm trong bán kính 5km xung quanh miệng núi lửa, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với lũ bùn nham thạch, được gọi là lahar, nếu xảy ra mưa lớn.

Laki-Laki có nghĩa là "người đàn ông" trong tiếng Indonesia, và ngọn núi lửa cao 1.584m này có một ngọn núi lửa song sinh khác cao 1.703m, có tên là Perempuan, đặt theo tên tiếng Indonesia có nghĩa là "người phụ nữ."

Tháng 7/2025, núi lửa Lewotobi Laki-Laki đã phun trào một cột tro bụi khổng lồ cao 18 km, buộc sân bay quốc tế trên đảo nghỉ dưỡng Bali phải hủy 24 chuyến bay.

Indonesia nằm trên trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương nên thường xuyên trải qua các hoạt động địa chấn và núi lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Indonesia #đóng cửa sân bay #núi lửa phun trào Indonesia
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