ASEAN hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế số toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan vừa tuyên bố thành công lớn với vai trò Chủ tịch Ủy ban đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA), mở đường cho việc ký kết hiệp định vào cuối năm nay, định vị khu vực trở thành trung tâm kinh tế số toàn cầu với trị giá nền kinh tế số dự kiến tới 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Thông báo về kết quả này, bà Suphajee Suthumpun, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, cho biết các cuộc đàm phán về Hiệp định khung kinh tế số ASEAN đã được hoàn tất tại Hội nghị các quan chức kinh tế cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 57, phiên họp thứ 2, được tổ chức tại Manila, Philippines, từ ngày 27-29/5 vừa qua.

Thái Lan, với tư cách là chủ tịch Ủy ban đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, đã đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán và phối hợp các lập trường của các quốc gia thành viên ASEAN cho đến khi đạt được thỏa thuận thành công.

Bà Suphajee nhấn mạnh đây là một bước quan trọng trong việc đặt nền móng cho nền kinh tế số của khu vực. Giai đoạn tiếp theo sẽ là rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết chính thức thỏa thuận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11/2026.

Bà Suphajee cho biết Thái Lan đã hợp tác chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên ASEAN sau khi được giao trọng trách chủ trì Ủy ban Quốc gia Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán và xây dựng sự đồng thuận.

Bà cho biết sự thành công của các cuộc đàm phán, bao gồm các vấn đề phức tạp liên quan đến nền kinh tế số trong tương lai, không chỉ phản ánh vai trò lãnh đạo của Thái Lan trên trường kinh tế quốc tế mà còn chứng minh khả năng của ASEAN trong việc cùng nhau thiết lập các quy tắc kinh tế số khu vực đạt tiêu chuẩn cao.

Những quy tắc này được thiết kế để đáp ứng bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và tăng cường niềm tin vào thương mại và đầu tư số toàn cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết Hiệp định khung kinh tế số ASEAN không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận kinh tế số của ASEAN mà là một bộ quy tắc mới sẽ giúp nâng cấp môi trường kinh doanh số của khu vực.

Hiệp định khung kinh tế số ASEAN sẽ cho phép thương mại và đầu tư xuyên biên giới diễn ra suôn sẻ hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả bằng cách liên kết các hệ thống số giữa các quốc gia thành viên để họ có thể hoạt động cùng nhau một cách hiệu quả, hoặc đạt được khả năng tương tác.

Điều này sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bằng cách giúp các doanh nghiệp tiếp cận rộng hơn với thị trường, công nghệ và đổi mới.

Đồng thời, Hiệp định khung kinh tế số ASEAN sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển an toàn và đáng tin cậy của nền kinh tế số ASEAN thông qua hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng, các biện pháp chống gian lận trực tuyến và sự sẵn sàng cho các công nghệ tương lai như Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Hiệp định khung kinh tế số ASEAN là thỏa thuận kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu vào năm 2023 và đã kết thúc thành công vào năm 2026.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng Hiệp định khung kinh tế số ASEAN có thể giúp đẩy giá trị nền kinh tế số của ASEAN lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời nâng tầm khu vực thành một trung tâm kinh tế số kết nối, toàn diện và bền vững trên trường quốc tế./.

ASEAN nỗ lực hoàn tất Thỏa thuận khung kinh tế số ​ Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Malaysia kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác và đưa ra định hướng chiến lược nhằm bảo đảm hoàn thành DEFA vào năm 2026.

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