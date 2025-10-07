Nền kinh tế số của ASEAN có thể đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) dự kiến sẽ được ký kết và triển khai vào năm 2026. Trong vòng đàm phán DEFA lần thứ 14 tại Jakarta, tiến độ thảo luận có thể sẽ đạt 70%.

Tại cuộc họp báo ở Jakarta ngày 7/10, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết nhóm làm việc đã soạn thảo một số điều khoản quan trọng.

Theo ông Airlangga, nền kinh tế số của ASEAN đã đạt giá trị 263 tỷ USD vào năm 2024. Dự kiến đến năm 2030, con số này sẽ đạt khoảng 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, với việc thực hiện Hiệp định khung về Kinh tế số, giá trị này có thể tăng gấp đôi, đạt tới 2.000 tỷ USD. Hiện vẫn còn một số thách thức, điển hình là sự khác biệt về quy định giữa các quốc gia ASEAN.

Indonesia được dự đoán sẽ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về kinh tế số trong ASEAN.

Theo Bộ trưởng Airlangga, giá trị kinh tế số của Indonesia sẽ đạt 360 tỷ USD vào năm 2030, tăng đáng kể so với mức 90 tỷ USD của năm 2024. Trong số này, lĩnh vực trụ cột chính là thương mại điện tử, đóng góp khoảng 150 tỷ USD vào năm 2030.

Bộ trưởng Airlangga cho biết thêm Ủy ban đàm phán đã nhất trí về 5 điều khoản ưu tiên cần hoàn thiện, bao gồm: Dịch vụ tài chính kỹ thuật số, truyền tải điện tử dựa trên các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về miễn thuế nhập khẩu cho các giao dịch kỹ thuật số, đối xử không phân biệt đối xử với các sản phẩm kỹ thuật số, quản lý cáp ngầm và tính linh hoạt trong hệ thống thanh toán điện tử.

Ông Lê Quang Lân, Vụ trưởng Vụ Hội nhập thị trường, Ban Thư ký ASEAN, cho biết đối với Việt Nam, Hiệp định này có ý nghĩa lớn, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào một hiệp định kinh tế số toàn diện.

Điều này đòi hỏi các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp phải đẩy nhanh việc chuyển đổi số, chuẩn bị sẵn sàng cả về nền tảng pháp lý và hạ tầng.

Đối với các doanh nghiệp, đây là một bước tiến quan trọng. Chuyển đổi số mạnh mẽ hơn sẽ giúp giảm chi phí, và tận dụng kinh tế số để mở rộng hoạt động thương mại ra toàn khu vực, thậm chí là ra thế giới.

Với dân số khu vực 680 triệu người, thị trường kỹ thuật số ASEAN là một trong những thị trường năng động nhất thế giới.

ASEAN bắt đầu đàm phán Hiệp định DEFA vào năm 2023 và Indonesia là nước chủ trì. ASEAN tuyên bố đây sẽ là thỏa thuận kinh tế số quy mô khu vực đầu tiên trên thế giới./.

ASEAN có thể lập liên minh ngành thép nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực Thứ trưởng Malaysia cho rằng ASEAN cần một liên minh ngành thép để triển khai lộ trình khử carbon, chia sẻ công nghệ và tăng cường hợp tác, từ đó góp phần xây dựng nền sản xuất thép bền vững khu vực.