ASEAN có thể lập liên minh ngành thép nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực

Các quốc gia thành viên ASEAN cần thành lập một liên minh của ngành thép nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực.

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) Liew Chin Tong tại Hội nghị các nhà hoạch định chính sách ASEAN về thép và Diễn đàn Sắt thép ASEAN năm 2025 về tính bền vững và xây dựng.

Theo Thứ trưởng Liew, các quốc gia thành viên ASEAN có thể hợp tác để triển khai lộ trình khử cacbon, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn và công nghệ nhằm giúp xây dựng các liên minh thép khu vực và thúc đẩy sự hội nhập tổng thể.

Cho đến nay, các quốc gia thành viên ASEAN vẫn coi đầu tư vào ngành thép là đầu tư tư nhân, cũng như coi trọng tăng trưởng sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu thép cao hơn là kết quả tích cực.

Tuy nhiên, những mục tiêu này có thể dẫn đến cuộc chạy đua về năng lực sản xuất, dẫn đến phát thải nhiều carbon hơn và nguy cơ gây ra xung đột xung đột thương mại.

Theo đó, đây là thời điểm mà các quốc gia thành viên ASEAN cần tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất, cũng như cần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất thép xanh thông qua việc tăng cường hợp tác và có cách tiếp cận mang tính khu vực trong sản xuất và đầu tư vào ngành.

Điều này bao gồm việc tìm kiếm nguồn tài chính hỗn hợp giữa các quốc gia thành viên.

Trong bối cảnh địa kinh tế đang thay đổi, vai trò chủ động của ASEAN chỉ đạt được khi các quốc gia thành viên cùng nhau triển khai các chính sách đồng bộ.

Trong thời gian tới, ASEAN cần một liên minh toàn cầu trong ngành thép xanh, cũng như cần đóng vai trò dẫn đầu trong việc xây dựng nền tảng cho sự hợp tác như vậy.

Cuối cùng, Thứ trưởng Liew chia sẻ, Bộ trưởng MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dự kiến sẽ sớm đưa ra Lộ trình ngành Sắt thép của Malaysia./.

