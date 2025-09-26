ASEAN và EU tăng cường hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập kinh tế

Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định cam kết trong việc tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời nhấn mạnh lợi ích chiến lược của khối này trong khu vực Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị tham vấn lần thứ 21 giữa Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và EU, Ủy viên châu Âu về thương mại và an ninh kinh tế, ông Maros Sefcovic cho biết trong cuộc khảo sát mới đây, nhiều doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao tiềm năng kinh tế của khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hoạt động thương mại và đầu tư với ASEAN.

Ông Sefcovic cũng nhấn mạnh nhu cầu cần đơn giản hóa thủ tục hải quan và cần điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh giữa hai khu vực, vì EU coi ASEAN không chỉ là đối tác chính trị, mà còn là điểm đến kinh tế hấp dẫn cho các khoản đầu tư mới.

Về các hiệp định thương mại tự do (FTA), ông Sefcovic cho biết trong khi EU đã ký kết các thỏa thuận với Singapore, Việt Nam và gần đây nhất là Indonesia, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Malaysia, Thái Lan và Philippines.

EU tin tưởng rằng các FTA song phương này có thể đóng vai trò nền tảng cho FTA khu vực trong tương lai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia (MITI) Abdul Aziz cho biết giữa nhiều thách thức toàn cầu, ASEAN và EU có vị thế riêng để biến thách thức thành cơ hội.

Do đó, việc tăng cường quan hệ đối tác không chỉ là nhằm giải quyết những những khó khăn hiện tại, mà còn giúp khai phá tiềm năng chung trong các lĩnh vực quan trọng như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư bền vững.

Bằng cách hợp tác với nhau, ASEAN và EU có thể củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững, tăng cường khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc thảo luận, các đại biểu cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác ASEAN-EU. Dựa trên số liệu thống kê sơ bộ của ASEAN, thương mại hàng hóa hai chiều giữa ASEAN và EU đạt 292,8 tỷ USD vào năm 2024, trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU vào ASEAN đạt 20 tỷ USD cùng kỳ.

Trong tuyên bố chung, ASEAN và EU tiếp tục cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 14 (MC14) dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026 tại Cameroon.

Tuyên bố cũng đánh giá WTO đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy cải cách để giúp hoạt động của tổ chức này hiệu quả hơn trong việc giải quyết các thách thức thương mại toàn cầu hiện tại và tương lai.

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 tại Malaysia, nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác kinh tế giữa ASEAN và EU trong việc thúc đẩy các nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại số, chuyển đổi xanh và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Hội nghị cũng trao đổi quan điểm về các biện pháp khả thi để tăng cường hợp tác kinh tế theo ngành trong khuôn khổ Chương trình Công tác thương mại và đầu tư ASEAN-EU, cũng như định hướng hợp tác kinh tế ASEAN-EU trong thời gian tới.

Cũng tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN – EU, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chia sẻ EU vẫn là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi của ASEAN.

Ngoài ra, sự hỗ trợ nhất quán của EU đã giúp ASEAN tăng cường đổi mới và kết nối toàn cầu. Cuộc khảo sát tâm lý kinh doanh EU-ASEAN mới nhất cho thấy phần lớn doanh nghiệp châu Âu xác định ASEAN là khu vực có tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới trong 5 năm tới.

Với niềm tin vào sự phát triển của khu vực, các doanh nghiệp châu Âu có thể góp phần thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng của ASEAN, đẩy nhanh quá trình số hóa, cũng như triển khai các sáng kiến khử carbon, bao gồm năng lượng tái tạo, tái chế, giao dịch carbon và sản xuất bền vững.

Tổng Thư ký Kao nhấn mạnh chương trình nghị sự hướng tới tương lai của ASEAN được định hướng bởi tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Kế hoạch Chiến lược cộng đồng kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung vào việc ký kết, nâng cấp các hiệp định thương mại, tăng gấp đôi quy mô của nền kinh tế số vào năm 2030 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mang tính chuyển đổi./.

