ADSOM+ 2025: Việt Nam chung tay vì an ninh, ổn định khu vực

Tiếp theo thành công tốt đẹp của Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM), ngày 25/9, Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) đã được tổ chức tại Johor (Malaysia), với sự tham dự của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Timor-Leste, Ban Thư ký ASEAN, và 8 nước đối tác, dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch Malaysia.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+). (Ảnh: Bộ Quốc phòng cung cấp)

Trong phát biểu khai mạc, cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia dành cho nước Chủ tịch Malaysia, ông Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, Trưởng đoàn Malaysia, cho biết các Hội nghị ADSOM và ADSOM+ có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung, mục tiêu hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+ thông qua thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa ASEAN và các nước đối tác, tăng cường hiểu biết và nhận thức chung.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM+ WG), báo cáo của Ban Thư ký ASEAN về tình hình gần đây của ASEAN; cập nhật việc thực hiện Kế hoạch công tác các Nhóm chuyên gia ADMM+ chu kỳ 2024-2027; xem xét dự thảo Tuyên bố chung chuyên đề của Hội nghị ADMM+ kỷ niệm 15 năm thành lập ADMM+.

Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) (Ảnh: Bộ Quốc phòng cung cấp)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng việc Hội nghị ADSOM+ thông qua Tuyên bố chung nhân kỷ niệm 15 năm thành lập ADMM+ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự đoàn kết, tầm nhìn, cam kết và trách nhiệm chung đối với hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Với tinh thần đoàn kết, thân thiện và hợp tác, Việt Nam mong muốn các nước gác lại sự khác biệt để Hội nghị đạt được sự đồng thuận và thành công. Việt Nam khẳng định ủng hộ ở mức cao nhất quyết định của nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Tại hội nghị, các Trưởng đoàn cũng đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+ lần thứ 12 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025.

Gặp và tiếp xúc song phương với các trưởng đoàn Thái Lan, New Zeland, Australia, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ

Bên lề các Hội nghị ADSOM, ADSOM+, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gặp song phương với các Trưởng đoàn Thái Lan, New Zealand; tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn: Australia, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ.

Gặp Đại tướng Tharapon Malakam, Phó Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; đào tạo; hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp Đại tướng Tharapon Malakam - Phó Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, chia sẻ thông tin; khuyến khích hợp tác an ninh, an toàn hàng hải, triển khai hiệu quả cơ chế liên lạc giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Thai-MECC (Trung tâm Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Thai-MECC sớm tiếp nhận sỹ quan liên lạc Cảnh sát biển Việt Nam sang làm việc tại Trung tâm; tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đối xử nhân đạo với ngư dân vi phạm vùng biển của nhau; thúc đẩy hợp tác về hải quân, an ninh mạng, trao đổi kinh nghiệm trong tác quản lý biên giới, phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ hợp tác sâu rộng giữa Quân đội hai nước, cũng như các sáng kiến của Thái Lan trong ADMM, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng và củng cố quốc phòng mỗi nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Đại tướng Tharapon Malakam khẳng định nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Thái Lan và Việt Nam, sẵn sàng phối hợp triển khai có hiệu quả những lĩnh vực hợp tác đã được hai bên nhất trí tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Thái Lan tổ chức tháng 3/2025, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm chỉ huy hàng hải Thái Lan, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, công nghiệp quốc phòng…; qua đó đóng góp thực chất cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN.

Gặp Ngài Richard Shmitdt - Phó Tổng Thư ký quốc phòng New Zealand, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và đánh giá cao tiềm năng, vị thế của New Zealand trên trường khu vực và quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp Ngài Richard Shmitdt - Phó Tổng Thư ký quốc phòng New Zealand

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại-tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, tình báo quốc phòng… Đồng thời đánh giá cao việc hai bên tổ chức trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe tâm lý, tinh thần dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trước và sau khi được triển khai tới các Phái bộ.

Để làm phong phú và sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, tương xứng với nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai Bộ Quốc phòng thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế tham vấn-đối thoại; ưu tiên thúc đẩy hợp tác đào tạo và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cũng như hỗ trợ nâng cao tiếng Anh cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh của Việt Nam; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh biển, nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và khả năng như an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng, phát huy ủng hộ, tham vấn lẫn nhau trên các cơ chế, diễn đàn an ninh quốc tế, khu vực, nhất là ADMM+, hướng tới quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-New Zealand trong năm 2025.

Việt Nam ủng hộ New Zealand trong vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ chu kỳ 2024-2027 về Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cùng Singapore.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand; mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự kiện quan trọng này.

Ngài Richard Shmitdt nhất trí đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác an ninh biển… ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM+.

Tiếp xúc với Ngài Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký phụ trách Chiến lược, Chính sách và Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Australia, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Phó Tổng Thư ký sau Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 8 vừa qua tại Hà Nội, nhấn mạnh chỉ trong hơn1 tháng qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quan trọng.

Ngài Hugh Jeffrey nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột chính với những điểm nhấn trong hợp tác giáo dục, đào tạo. Australia mong muốn hai bên thúc đẩy nghiên cứu mở rộng thêm những lĩnh vực hợp tác khác.

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tích cực triển khai kết quả Đối thoại vừa qua, cũng như Kế hoạch hợp tác quốc phòng 03 năm giai đoạn 2025-2027 đã ký kết; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả một số nội dung như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác quân binh chủng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới, triển khai Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình được ký kết vào cuối tháng 7/2025 vừa qua.

Về hợp tác đa phương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Việt Nam đánh giá cao Australia tham gia, đóng góp tích cực trong ADMM+, trong đó, Australia đã đồng chủ trì cả 5 chu kỳ Nhóm chuyên gia ADMM+ từ khi thành lập. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận đề nghị của Australia đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh hàng hải chu kỳ 2027 - 2030 với Việt Nam.

Tiếp xúc với Đại tá Song Xinh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối an ninh quân sự hải ngoại, Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế, Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Chuỗi hoạt động của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo cao điểm giao lưu, tiếp xúc cấp cao, thể hiện tầm mức rất cao của quan hệ song phương.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Cảm ơn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại tá Song Xinh đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như việc thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng thời gian qua, mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tiếp xúc Thiếu tướng Aleksandr Zinchenko, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hợp tác Quân sự Quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga bên lề Hội nghị ADSOM+, hai Trưởng đoàn Việt Nam và Nga chia sẻ đánh giá thời gian qua, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện, sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai theo tinh thần “tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Liên Xô nhằm tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam; khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam luôn luôn nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, thủy chung và hiệu quả của các nước và bạn bè quốc tế, những người đồng chí, người bạn đã không tiếc công sức, của cải và cả xương máu vì nền độc lập và hòa bình của Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời Thiếu tướng Aleksandr Zinchenko thăm Việt Nam và đến thăm Tượng đài tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thiếu tướng Aleksandr Zinchenko bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn Việt Nam đã xây dựng tượng đài, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Trong cuộc tiếp xúc song phương với ông Andrew Byers, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Nam và Đông Nam Á, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa, tầm quan trọng lớn đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng.

Qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao vừa qua, lãnh đạo hai nước, hai Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả hai bên đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã được lãnh đạo hai bên thống nhất; tiếp tục ưu tiên huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới xử lý triệt để đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và hỗ trợ Việt Nam xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát và một số khu vực khác; tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tổ chức thực hiện dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam bảo đảm tiến độ, tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả hợp tác tìm kiếm quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Bày tỏ ấn tượng khi vừa có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ông Andrew Byers tin tưởng thời gian tới, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục phát triển, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tiếp xúc song phương Đại tá Anurag Srivastava, Cố vấn hợp tác quốc tế, Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hai Trưởng đoàn nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương giữa hai bên, trong đó có trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác quân binh chủng, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 15 tại Việt Nam./.