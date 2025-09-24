ASEAN đẩy mạnh hợp tác sở hữu trí tuệ, hướng tới nền kinh tế tri thức

Ngày 24/9, các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tái khẳng định cam kết khai thác sở hữu trí tuệ cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

Cam kết được đưa ra trong cuộc tham vấn giữa các Bộ trưởng kinh tế ASEAN và lãnh đạo của WIPO, do Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Abdul Aziz và Tổng giám đốc WIPO Daren Tang chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur (Malaysia), cuộc họp tập trung vào việc tăng cường hợp tác và mở rộng các sáng kiến trong khuôn khổ quan hệ đối tác giữa hai bên.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề cập tới những tiến bộ đáng kể của khu vực trong phát triển sở hữu trí tuệ và cho biết số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế đã tăng 70% trong thập kỷ qua, đơn xin cấp bằng kiểu dáng công nghiệp tăng 80% và đơn đăng ký nhãn hiệu tăng 110%.

Trong khi đó, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) tăng gấp 5 lần, đạt gần 55 tỷ USD vào năm 2023, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ cao trị giá 598 tỷ USD.

Cũng theo Tổng thư ký Kao Kim Hourn, ASEAN hiện có hơn 50 “kỳ lân,” là các công ty khởi nghiệp tư nhân được định giá trên 1 tỷ USD, với tổng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm lên tới 110 tỷ USD.

Ngoài ra, 6 quốc gia thành viên ASEAN nằm trong top 55 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2024 của WIPO. Những thành tựu này khẳng định rằng sở hữu trí tuệ đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ASEAN thành một nền kinh tế giá trị cao, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.

Cuộc tham vấn cũng chứng kiến sự ra mắt của Cơ sở dữ liệu chỉ dẫn địa lý (GI) ASEAN. Đây là nền tảng mới được thiết kế để củng cố thương hiệu dựa trên nguồn gốc, hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương và giới thiệu về văn hóa phong phú của khu vực, bổ sung cho các sáng kiến đang được triển khai như các trung tâm quản lý sở hữu trí tuệ, bộ công cụ định giá và mạng lưới Trung tâm hỗ trợ đổi mới công nghệ ASEAN.

Mục tiêu của dự án là giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tiếp cận nguồn tài chính và đẩy nhanh quá trình đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Zafrul cho biết sự hợp tác giữa ASEAN và WIPO đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế tri thức hơn, đặc biệt khi khu vực đang chuẩn bị Kế hoạch hành động về quyền sở hữu trí tuệ ASEAN giai đoạn 2026–2030.

Ông Zafrul nhấn mạnh tầm nhìn chung của ASEAN là khai thác sức mạnh của sở hữu trí tuệ như "chất xúc tác" cho đổi mới, bao trùm và tăng trưởng bền vững./.

