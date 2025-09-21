AI: Động lực quan trọng cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN trong tương lai

Tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương đã bước lên bục phát biểu và đeo một chiếc kính AI có khả năng hiển thị bài phát biểu theo thời gian thực.

Ông cho biết đây là thành tựu mới nhất của việc chúng ta chủ động đón nhận kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và thành lập Trung tâm đổi mới và hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN.

Cặp kính thông minh này do Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Maiyue có trụ sở tại Quảng Tây phát triển, không chỉ có thể chiếu lời nhắc văn bản theo thời gian thực, mà còn hỗ trợ dịch tức thời giữa mười ngôn ngữ của các nước ASEAN.

Sau khi CAEXPO năm nay khai mạc, kính thông minh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, và được các khách hàng từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia… đến tìm hiểu và tham vấn.

Ngày 18/9, người dân trải nghiệm kính thông minh tại gian hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Maiyue tại Hội chợ CAEXPO lần thứ 22. (Nguồn: Chinanews)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Kinh doanh Quốc tế Yongsheng (Bangkok) Thái Lan đã ký hợp đồng mua bán với công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Maiyue để mua 1.000 cặp kính AI.

Giám đốc Tiếp thị của công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Maiyue Huang Yuyang cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế.”

Ông Huang Yuyang đã trình diễn một kịch bản tương tác tiếng Trung-Thái thời gian thực tại gian trưng bày: khi một doanh nhân Thái Lan nói tiếng Thái, đối tác Trung Quốc có thể nhìn thấy phụ đề dịch tiếng Trung thời gian thực qua kính; câu trả lời bằng tiếng Trung cũng được chuyển đổi sang tiếng Thái thông qua ứng dụng và hiển thị trên màn hình điện thoại. “Sự đa dạng ngôn ngữ của các nước ASEAN chính là nơi AI có thể đóng vai trò then chốt,” ông Hoàng Vũ Dương chia sẻ.

Tại hội chợ CAEXPO lần thứ 22 diễn ra tại Nam Ninh năm nay, lần đầu tiên có một khu gian hàng thiết kế riêng cho AI rộng 10.000 m2, trưng bày toàn bộ hệ sinh thái AI, từ phần cứng đến phần mềm, từ công nghệ đến ứng dụng.

Các sản phẩm tiên tiến như máy tính gập Hongmeng của Huawei, mô hình quy mô lớn Tongyi Qianwen của Alibaba Cloud, robot sinh học của Yushu Technology và robot hình người công nghiệp của UBTECH đã được trưng bày, thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo đa chiều và chuyên sâu của Trung Quốc trong công nghệ AI.

Ngoài kính thông minh, ngày càng nhiều “công nghệ đen” đang được chuyển từ CAEXPO sang ASEAN: tại Triển lãm CAEXPO Việt Nam diễn ra vào tháng 4 năm nay, một robot pha càphê của Trung Quốc đã ra mắt tại ASEAN và giành được đơn đặt hàng 300 chiếc, trị giá khoảng 7,5 triệu USD. Những ứng dụng sáng tạo này đáp ứng chính xác nhu cầu cấp thiết của các nước ASEAN.

Kiến ​​trúc sư giải pháp doanh nghiệp và chính phủ của Alibaba Cloud Chen Yang, cho biết Alibaba sẽ mở nguồn hoàn toàn công nghệ mô hình lớn của mình và tuân thủ chiến lược “Nghiên cứu và Phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, tích hợp tại Quảng Tây và ứng dụng tại ASEAN.”

Ông hy vọng rằng thông qua nền tảng của CAEXPO, nhiều đối tác ASEAN hơn sẽ có thể sử dụng công nghệ AI tiên tiến nhất của Trung Quốc với rào cản thấp và hiệu quả cao.

Sức sống của công nghệ cuối cùng được thể hiện qua những lợi ích phổ quát mà nó mang lại cho con người. Trước gian hàng của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Quảng Tây, một hàng dài người xếp hàng trước máy chẩn đoán y học cổ truyền bằng AI.

Thiết bị này tích hợp các phương pháp chẩn đoán y học cổ truyền như chẩn đoán khuôn mặt, chẩn đoán lưỡi và chẩn đoán mạch, và có thể tạo ra báo cáo tình trạng sức khỏe và khuyến nghị sức khỏe chỉ trong 3 phút.

Phó trưởng khoa nghiên cứu khoa học của bệnh viện số 1 Fu Xiaoqian cho biết: “Công nghệ cao chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó được nhìn thấy, hữu hình và dễ sử dụng đối với mọi người.”

Theo Tổng Thư ký Ban Thư ký CAEXPO Wei Chaohui, AI không chỉ là trọng tâm của CAEXPO năm nay mà còn là động lực quan trọng cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN trong tương lai.

“Các nước ASEAN nhìn chung đang trải qua quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, và họ mong muốn hợp tác sâu rộng với Trung Quốc về công nghệ AI, ứng dụng và nhân tài. CAEXPO đặt mục tiêu xây dựng một cầu nối hợp tác hiệu quả, trực quan và bền vững hơn,” bà Wei Chaohui cho biết thêm./.