Sáu điểm nổi bật của CAEXPO 22 hé lộ hướng đi mới cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22 diễn ra từ ngày 17-21/9 tại Nam Ninh (Trung Quốc).

CAEXPO năm nay tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), lần đầu tiên thiết lập một khu gian hàng AI rộng 10.000m2.

Sự kiện quy tụ gần 200 công ty và đội ngũ công nghệ cao, giới thiệu sáu điểm nổi bật, cho thấy hợp tác Trung Quốc-ASEAN đang hướng tới hội nhập số và cùng nhau xây dựng thể chế.

Thứ nhất, lần đầu tiên tổ chức diễn đàn cấp bộ trưởng về AI. Trong khuôn khổ CAEXPO năm nay, lần đầu tiên ban tổ chức tổ chức diễn đàn cấp Bộ trưởng Trung Quốc-ASEAN về AI.

Lãnh đạo cấp cao của các cơ quan trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc và mười nước ASEAN đã tập trung tại Nam Ninh để thảo luận về các vấn đề tiên tiến như quản trị, đạo đức và tiêu chuẩn AI.

Diễn đàn cam kết phối hợp xây dựng các quy tắc số khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển số mạnh mẽ của các nước ASEAN và thúc đẩy việc thiết lập một cơ chế đối thoại cấp cao được chuẩn hóa. Hệ sinh thái ứng dụng AI do Quảng Tây đề xuất, “Nghiên cứu và Phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu + Hội nhập tại Quảng Tây + Ứng dụng tại ASEAN”, sẽ giúp thúc đẩy việc triển khai công nghệ AI tại ASEAN.

Thứ hai, CAEXPO thúc đẩy xây dựng Khu thương mại tự do 3.0. Các cuộc đàm phán về Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0 đã hoàn tất, và Nghị định thư nâng cấp dự kiến ​​sẽ được ký kết vào tháng 10 năm nay.

Thỏa thuận này lần đầu tiên xây dựng một khuôn khổ hợp tác chuỗi đầy đủ cho “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng số và “kết nối mềm” về các quy tắc và tiêu chuẩn.

CAEXPO năm nay sẽ công bố Sách Xanh liên quan, thiết lập một chương chuyên đề để giải thích các cơ hội kinh doanh của phiên bản 3.0, đồng thời tổ chức Đối thoại hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN, tập trung vào các cơ hội mới trong khu vực thương mại tự do, hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường kết nối và hợp tác xung quanh các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế số và kinh tế xanh thuộc phạm vi của phiên bản 3.0, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh sớm.

Thứ ba, khu gian hàng AI chuyên biệt quy tụ các lực lượng đổi mới sáng tạo đa quốc gia. Các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, Alibaba Cloud, Qi'anxin và iFlytek sẽ có mặt tại khu gian hàng AI của CAEXPO năm nay, trưng bày các sản phẩm tiên tiến như máy tính gập Hongmeng, mô hình lớn Tongyi, robot bốn chân và robot hình người, kính AR...

ASEAN đã tích cực hưởng ứng chủ đề AI, với các tổ chức từ nhiều quốc gia, bao gồm Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Malaysia, Hiệp hội Viễn thông Indonesia và Phòng thí nghiệm Đổi mới Sáng tạo Brunei…, lần đầu tiên tham gia triển lãm.

Các đơn vị này giới thiệu những thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh, ứng dụng AI trong năng lượng xanh và “Kinh tế số 4.0”, thể hiện bức tranh phong phú về hợp tác khoa học và công nghệ xuyên biên giới.

Thứ tư, “hệ thống AI thông minh” giúp nâng cao trải nghiệm khi tham gia triển lãm. Hội chợ CAEXPO năm nay đã ra mắt “Hệ thống AI thông minh” đầu tiên của Trung Quốc, hỗ trợ đầy đủ 8 ngôn ngữ của các nước ASEAN, thực hiện 17 chức năng như dịch vụ khách hàng thông minh, kết nối cơ hội kinh doanh và sắp xếp cuộc họp, nâng cao rõ rệt hiệu quả triển lãm và trải nghiệm triển lãm.

Tại lễ khai mạc, các yếu tố AI đã được sử dụng xuyên suốt: robot AI chào đón và tương tác với khách tham quan.

Ông Trần Cương, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã đeo kính thông minh có hiện thị bài phát biểu “không theo kịch bản”, sử dụng công nghệ hiển thị thời gian thực để phát biểu một cách trôi chảy.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, một người máy kỹ thuật số AI đã lên sân khấu để giao lưu với ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, và nhanh chóng tạo ra các từ khóa và tóm tắt nội dung lễ khai mạc, làm nổi bật phương pháp đổi mới “công nghệ trao quyền cho triển lãm.”

Thứ năm, các sản phẩm triển lãm của ASEAN thể hiện rõ việc nâng cấp công nghiệp. Tại CAEXPO năm nay, khu vực triển lãm ASEAN không chỉ trưng bày các sản phẩm nổi tiếng trong các kỳ hội chợ trước như gạo Campuchia, cà phê Luwak và sầu riêng Musang King, mà còn chứng kiến ​​sự xuất hiện ngày càng nhiều của các yếu tố công nghệ.

Ví dụ, Malaysia đã mời một nhóm các công ty công nghệ cao tham gia, giới thiệu các công nghệ và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực như truyền thông vệ tinh, phát triển năng lượng xanh và các ứng dụng dựa trên kịch bản AI.

Bảy quốc gia ASEAN đã sử dụng nguyên một gian hàng hoặc một nửa gian hàng để trưng bày sản phẩm, trong đó có khoảng 30% là các doanh nghiệp mới hoặc sản phẩm mới lần đầu tiên tham gia, điều này phản ánh xu hướng nâng cấp và đa dạng hóa công nghiệp của khu vực.

Thứ sáu, các mẫu vật từ Mặt Trăng và vũ khí quốc gia quan trọng được ra mắt. Các mẫu đất Mặt Trăng do tàu Hằng Nga-5 thu thập sẽ được trưng bày công khai lần đầu tiên tại Triển lãm CAEXPO.

Theo các nghiên cứu về đất Mặt Trăng đã phát hiện ra một loại khoáng vật mới “Đá Thường Nga.”

Mô hình tàu phá băng “Tuyết Long-2” và tàu lặn “Giao Long” cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu những tiến bộ mới nhất của Trung Quốc trong nghiên cứu khoa học vùng cực và vùng biển sâu.

Những thành tựu này được kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trung Quốc và ASEAN trong các lĩnh vực như vùng cực, biển sâu và biến đổi khí hậu.

Sau 22 năm phát triển, Hội chợ CAEXPO đã phát triển từ một nền tảng ban đầu cho thương mại hàng hóa thành một trung tâm quan trọng cho hợp tác số và xây dựng thể chế giữa Trung Quốc và ASEAN.

Thông qua CAEXPO, cả hai bên đang tích cực xây dựng một mô hình mới về chia sẻ số, hợp tác công nghệ và hội nhập sâu rộng vào các chuỗi công nghiệp, tạo ra sự ổn định và động lực mới cho sự phát triển của khu vực và thậm chí toàn cầu./.

