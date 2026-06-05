Indonesia yêu cầu siết chặt an ninh tài chính số

Trước sự bùng nổ của thanh toán điện tử và các dịch vụ tài chính số, Indonesia đang hối thúc các tổ chức tài chính tăng cường bảo mật giao dịch nhằm đối phó những mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) và hành vi gian lận sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Ngày 4/6, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) nhấn mạnh việc nâng cao năng lực an ninh mạng đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thanh toán số tại Indonesia tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Ông Tri Herdianto-Giám đốc Bảo vệ pháp lý người tiêu dùng của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia-cho rằng khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ an ninh số hiện đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển bền vững của ngành tài chính. “Việc tăng cường bảo mật cho các giao dịch số hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng,” ông Tri Herdianto nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Ngân hàng trung ương Indonesia (Bank Indonesia), trong quý 1/2026, nước này ghi nhận 14,82 tỷ giao dịch thanh toán số, tăng 37,69% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số đang thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính trực tuyến. Tuy nhiên, xu hướng này cũng kéo theo những rủi ro mới khi tội phạm mạng ngày càng tận dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo để thực hiện các cuộc tấn công phức tạp hơn và khó phát hiện hơn.

Theo thống kê của Cơ quan An ninh mạng và Mật mã quốc gia Indonesia trong năm 2025, Indonesia ghi nhận khoảng 5,2 tỷ sự cố lưu lượng internet có nguy cơ liên quan đến các cuộc tấn công mạng.

Đáng chú ý, khoảng 94% trong số này liên quan đến các loại mã độc có mức độ rủi ro cao, có khả năng phát triển thành những cuộc tấn công ransomware-hình thức mã hóa dữ liệu để tống tiền đang trở thành mối đe dọa lớn đối với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính trên toàn cầu.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia cho rằng để bảo vệ hệ sinh thái tài chính số, các ngân hàng, công ty công nghệ tài chính (fintech) và tổ chức thanh toán cần tăng cường hợp tác, đầu tư vào những hệ thống phát hiện gian lận hiện đại và xây dựng hạ tầng bảo mật dùng chung.

Giới chức Indonesia nhận định niềm tin của người dân là yếu tố sống còn đối với quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính.

Vì vậy, việc nâng cao khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng không chỉ giúp bảo vệ khách hàng mà còn góp phần bảo đảm sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số./.

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