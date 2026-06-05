Việt Nam kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/6, trang Indonesiawindow đăng bài bình luận về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới 3 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như về bài phát biểu quan trọng của ông tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Bài viết nhận định chuyến thăm phản ánh sự kết hợp hài hòa của Việt Nam giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm khu vực, đồng thời khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của đất nước này, cùng với cam kết tiếp tục hợp tác đa phương.

Theo tác giả bài viết, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Thái Lan, Singapore và Philippines là những điểm đến trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi Việt Nam và ASEAN bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cho thấy Việt Nam tiếp tục đặt Đông Nam Á ở vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại.

Ngoài tính chất của hoạt động ngoại giao song phương, các chuyến thăm còn là thông điệp khẳng định vị trí của ASEAN trong chiến lược phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Đề cập đến bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, tác giả bài viết coi đây là sự thể hiện rõ nét tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trước những biến động của môi trường quốc tế.

Những đánh giá của nhà lãnh đạo Việt Nam về các thách thức toàn cầu hiện nay, từ khủng hoảng lòng tin chiến lược, cạnh tranh thiếu kiểm soát đến khủng hoảng trật tự quốc tế đã phản ánh những quan ngại chung mà nhiều quốc gia đang đối mặt.

Tác giả bài viết cho rằng thông điệp về việc triển khai một tầm nhìn chung, tối thiểu và thiết yếu để bảo đảm hòa bình, lòng tin và phát triển cho nhân loại trong thế kỷ XXI đã cho thấy cách tiếp cận nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao đối thoại, hợp tác và phòng ngừa xung đột từ sớm.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, những quan điểm này được đánh giá là phù hợp với lợi ích chung của ASEAN cũng như mong muốn duy trì một khu vực Đông Nam Á ổn định, tự chủ và phát triển bền vững.

Bài bình luận cũng đưa ra những phân tích về các thành tựu phát triển của Việt Nam trong gần 4 thập kỷ Đổi Mới. Việt Nam từ một quốc gia từng bị tàn phá bởi chiến tranh, có 90% dân số phụ thuộc vào nông nghiệp và phải đối mặt với lệnh cấm vận cũng như sự cô lập chính trị đã chuyển mình thành một trong những nền kinh tế mở và năng động nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 7% mỗi năm-một kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử hiện đại.

Trong 3 thập kỷ là thành viên của ASEAN, những thành tựu đáng kể của Việt Nam kể từ quá trình Đổi Mới là bài học cho các quốc gia đang tìm cách tiến lên bằng cách cân bằng giữa độc lập, hội nhập quốc tế và tăng trưởng kinh tế. Những thành công đó được xem là minh chứng cho hiệu quả của đường lối kết hợp giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đánh giá vai trò của Việt Nam trong ASEAN, tác giả nhận định Việt Nam đã chuyển từ vị thế một thành viên mới gia nhập thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng, tăng cường đồng thuận nội khối và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiếp tục gia tăng, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những quốc gia kiên trì thúc đẩy cách tiếp cận cân bằng, đề cao luật pháp quốc tế, đối thoại và hợp tác đa phương.

Trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN đang phải xử lý đồng thời cả về những lợi ích kinh tế và các yêu cầu về an ninh, chiến lược liên quan đến các nước lớn, các quốc gia trong khu vực cần tiếp tục duy trì tiếng nói chung và tránh để cạnh tranh giữa các nước lớn làm suy giảm vai trò trung tâm của ASEAN.

Cũng theo tác giả bài viết, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng một ASEAN năng động, bao trùm và có khả năng thích ứng cao. Cam kết đó không chỉ phục vụ lợi ích phát triển của Việt Nam mà còn góp phần củng cố sự ổn định và thịnh vượng của toàn khu vực.

Tác giả nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh trật tự quốc tế “hậu Chiến tranh Lạnh” đang trải qua những điều chỉnh sâu sắc.

Vì vậy, các hoạt động này không chỉ phản ánh chính sách đối ngoại chủ động, tích cực của Việt Nam mà còn cho thấy sự chuyển biến từ tư duy thích ứng với môi trường quốc tế sang chủ động tham gia định hình môi trường chiến lược, qua đó đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới./.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với an ninh khu vực Giáo sư Hoàng Nhật Hàm cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dựa trên lợi ích chung của ASEAN, đã phản ánh tầm nhìn an ninh bền vững mà các nước trong khu vực cùng theo đuổi.

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