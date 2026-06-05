Danh sách Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Người bệnh 50 tuổi (quê tại Ninh Bình) cố chịu đeo đẳng khối u vú suốt cả năm trời. Chỉ đến khi khối u kích thước quá lớn, ngực ngày càng căng tức và đau đớn, người bệnh mới đi khám và xử lý.