Xã hội

Danh sách Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng 4 Phó Chủ tịch được bầu gồm Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.

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Từ 3-5/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trọng thể với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển."

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV; bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên đoàn Lao động #Công đoàn
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