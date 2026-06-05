ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Phổ điểm thi đánh giá năng lực có sự phân tầng rõ

Ngày 5/6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 - đợt thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số 170.125 bài thi, có khoảng 8% bài đạt từ 900 điểm trở lên (trên tổng điểm bài thi 1.200), 78% dưới 800 điểm, 58% dưới 700 điểm và 35% bài dưới 600 điểm. Thí sinh có điểm cao nhất trong đợt này là 1.139 điểm - số điểm cao nhất trong các đợt thi từ trước tới nay.

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các số liệu này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Phân bố điểm thi đợt 2 năm 2026 tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn, phân bố điểm trải rộng phản ánh khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và khả năng phân loại tốt của đề thi.

Phân bố điểm của đợt thi này có hình dạng tương đồng nhưng có phần “lệch trái” nhẹ và trải rộng hơn so với đợt 1. Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức điểm 682 của đợt 1; độ rộng của phân bố điểm cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh trên nhiều mức năng lực khác nhau.

Về khả năng phân hóa của đề thi, hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt, phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau. Bên cạnh các câu hỏi ở mức độ trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo, qua đó, nâng cao khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh.

Kết quả “lệch trái” nhẹ của phân bố điểm đợt 2 chủ yếu do tính đa dạng của thí sinh tham gia kỳ thi. Cụ thể, nhóm 109.799 thí sinh thi cả 2 đợt có kết quả thi đợt 2 cải thiện nhẹ so với đợt 1, với điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2. Trong khi đó, nhóm 60.319 thí sinh chỉ thi đợt 2 có kết quả thấp đáng kể so với mặt bằng chung.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi và tải Giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống từ ngày 6/6.

Năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cấp Giấy chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các cơ sở giáo dục đại học và phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong công tác khảo thí và tuyển sinh.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục được tổ chức với 2 đợt thi vào tháng 4 và tháng 5, với số thí sinh dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, gần 194.000 thí sinh, hơn 300.000 lượt thi. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, được chia thành ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh); Toán học; Tư duy khoa học (Logic, phân tích số liệu; Suy luận khoa học). Bài thi hướng đến đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Đây là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước, không chỉ phục vụ công tác tuyển sinh của các đơn vị trong hệ thống mà còn được nhiều trường trong cả nước sử dụng kết quả để xét tuyển.

Dự kiến, năm nay có 118 trường đại học, cao đẳng trong cả nước sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu đầu vào hoặc kết hợp với các điểm thành phần khác để tuyển sinh./.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khẳng định đề thi Đánh giá năng lực chưa bị lộ Trên cơ rà soát, thẩm định của Hội đồng, đơn vị chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần logic trong đề thi là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài.

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