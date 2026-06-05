Khánh thành 6 điểm trường ở khu vực biên giới Lào Cai

Ngày 5/6, tại xã Pha Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường, Y Tý tổ chức Lễ khánh thành 6 điểm trường.

Đây là những công trình của niềm tin, tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son “biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm.”

Sáu điểm trường thuộc 3 xã Trịnh Tường, Y Tý, Pha Long, gồm: Điểm trường Khu Chu Lìn, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lù, xã Y Tý; Điểm trường Cùng Lũng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Gia Khâu, xã Pha Long; Điểm trường mầm non Xà Khái Tủng, Trường mầm non Tả Ngải Chồ, xã Pha Long; Điểm trường mầm non Sín Chải, Trường mầm non Pha Long, xã Pha Long; Điểm trường mầm non Sừ Ma Tủng, Trường mầm non Tả Ngải Chồ, xã Pha Long; Điểm trường mầm non Séo Phìn Than, Trường mầm non Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng nêu rõ: Việc đầu tư xây dựng trường nội trú tại các xã, phường biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo cán bộ là người địa phương ở khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn.

Đây là nơi chắp cánh cho ước mơ, môi trường để nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh, khát vọng và lòng yêu nước, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Những hoạt động của chương trình này đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân của lực lượng Biên phòng Lào Cai.

Ông mong muốn Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm, duy trì và ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa đối với khu vực biên giới tỉnh Lào Cai.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin: Ngay sau khi khởi công (ngày 29/11/2025), Ban Chỉ huy đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã Y Tý, Trịnh Tường, Pha Long chỉ đạo Đồn Biên phòng Y Tý, Trịnh Tường, Pha Long, Tả Gia Khâu và Ban giám hiệu các nhà trường tiến hành giám sát chất lượng, tiến độ việc triển khai thực hiện của đơn vị thi công.

Kết quả, cả 6 điểm trường đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng và vượt tiến độ 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra với các hạng mục như bếp nấu, nhà vệ sinh, tường bao, nhà để xe, cổng điểm trường, phòng công vụ, phòng học, sân khu vui chơi, đường ống nước sạch...

Tổng số tiền xây dựng là trên 13,7 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ các điểm trường bán trú dân nuôi và điểm trường khó khăn ở khu vực biên giới đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân các dân tộc khu vực biên giới; góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác giáo dục, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 950 cơ sở giáo dục với gần 500.000 học sinh, trong đó có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú, 182 trường bán trú, với gần 65.000 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chất lượng giáo dục của Lào Cai ngày càng được nâng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc./.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, hướng tới mục tiêu hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trước tháng 8/2027.