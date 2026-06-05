Lời căn dặn Hợp tác xã Đồng Tâm của Bác: Quy tụ ý chí và niềm tin

Ngày 5/6, Đảng ủy xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm ngày 20/3/1961."

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nêu rõ ngày 20/3/1961, khi về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm, sau khi nghe báo cáo và ân cần thăm hỏi bà con xã viên, Bác Hồ đã đúc kết một triết lý vô cùng sâu sắc từ chính tên gọi Đồng Tâm.

Theo Người: “Đồng Tâm là cùng một lòng, mọi người cùng một lòng là rất tốt. Muốn hợp tác xã vững mạnh cán bộ phải gương mẫu, liêm khiết, không được tham ô, không được làm việc xấu. Còn bà con xã viên muốn hợp tác xã vững mạnh phải đoàn kết chặt chẽ, phải có tinh thần làm chủ và hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, không vì lợi ích riêng mà sao nhãng việc công…”

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Hội thảo lần này tập trung phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm; đồng thời đánh giá bối cảnh lịch sử và ý nghĩa chính trị của chuyến thăm đối với phong trào cách mạng, phong trào thi đua lao động sản xuất ở Đoan Hùng nói riêng và miền Bắc nói chung.

Tiến sỹ Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là một hành động chính trị có định hướng sâu sắc, thể hiện phong cách lãnh đạo gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời căn dặn “Đồng Tâm là cùng một lòng, mọi người cùng một lòng là rất tốt” đã trở thành triết lý hành động, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quy tụ ý chí và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Các tham luận tại hội thảo cũng phân tích sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tập thể, thực hành dân chủ ở cơ sở và vai trò của “lòng dân” trong sự nghiệp cách mạng. Những lời dạy của Người đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thời sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Theo ông Lương Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ, thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm 1961-1965, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tâm đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc, trở thành lá cờ đầu về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ.

Hợp tác xã Đồng Tâm được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý; đón hàng trăm đoàn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Vấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng Nguyễn Văn Vấn cho biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang cùng tinh thần Hợp tác xã Đồng Tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hùng hôm nay đang nỗ lực đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới.

Kinh tế nông nghiệp của xã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững và ứng dụng công nghệ cao; hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể hiệu quả như Hợp tác xã cây giống Đồng Tâm với giá trị thu nhập bình quân đạt 1,7 tỷ đồng/ha, Hợp tác xã Làng Đào đạt doanh thu từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, tiếp tục khẳng định sức sống bền vững của những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm trong chuyến thăm lịch sử cách đây hơn sáu thập niên./.

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