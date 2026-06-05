An táng 16 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia

Sáng 5/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K53), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong mùa khô 2025-2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ quốc gia; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.Trong số 16 hài cốt liệt sỹ, có 10 hài cốt liệt sỹ tìm thấy tại Lào, 6 hài cốt liệt sỹ tìm thấy tại Campuchia; có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả và lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã vượt núi, băng rừng, sát cánh cùng quân và dân Lào, Campuchia chiến đấu chống kẻ thù chung, bảo vệ thành quả cách mạng, giành độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân ba nước Đông Dương.

Nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, nơi những cánh rừng sâu biên giới xa xôi, khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng hòa bình, độc lập và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp.

Sự hy sinh cao cả của các đồng chí đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; vun đắp mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào-Campuchia, mối quan hệ thủy chung, trong sáng được xây đắp bằng xương máu của biết bao thế hệ chiến sỹ cách mạng và nhân dân ba nước.

Mùa khô 2025-2026, 67 cán bộ, chiến sỹ Đội K53 đã khảo sát, xác minh, xử lý 600 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tìm kiếm và đưa 16 hài cốt liệt sỹ về nước.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn, của tình đồng chí, đồng đội và giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; chăm lo tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, để không một liệt sỹ nào bị lãng quên.

Ngay sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Trung ương, địa phương đã thực hiện nghi thức đưa các hài cốt liệt sỹ đi an táng.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà Ban quản trang Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, mong muốn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nơi an nghỉ của các anh hùng, liệt sỹ./.

Quảng Ngãi: Khai quật mộ liệt sỹ tập thể tại phường Kon Tum và phường Đăk Cấm Qua quá trình xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định số lượng hài cốt liệt sỹ còn lại cần quy tập tại hai rãnh đường Trường Chinh khoảng từ 30-50 hài cốt.

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