Nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương để bảo đảm cuộc sống người lao động

Sáng 5/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi, thảo luận với các đại biểu dự Đại hội với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.”

Tại chương trình, vấn đề tiền lương, thu nhập và đời sống công nhân được nhiều đại biểu quan tâm, trong đó nổi bật là kiến nghị từ đại diện công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eastern Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, cho biết nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, từ một nước có nền kinh tế khó khăn vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao và hướng tới thu nhập cao. Tuy nhiên, trên thực tế, mức lương hiện nay của nhiều người lao động vẫn chưa đủ bảo đảm cuộc sống.

Theo bà Chi, có những gia đình cả vợ và chồng đều là công nhân; hoặc một người làm công nhân, người còn lại làm công việc tự do, thu nhập không ổn định, bấp bênh. Vì vậy, khi gia đình gặp biến cố, người lao động thường rơi vào thế bị động do tích lũy tài chính không đủ. Nhiều người phải tìm đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp, tổ chức công đoàn, thậm chí vay mượn từ “tín dụng đen” để giải quyết nhu cầu cấp bách.

“Tôi tự hỏi, liệu rằng trong quá trình làm việc, khi người lao động luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, họ có thật sự yên tâm lao động an toàn, có thể phát huy sáng kiến, sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập hay không?” bà Chi trăn trở.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn, NewApparel Far Eastern, Liên đoàn Lao động Đồng Nai phát biểu về Tiền lương đủ sống và phúc lợi tốt hơn để người lao động yên tâm cống hiến. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Từ thực tế này, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eastern Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận về vấn đề tiền lương, đặc biệt là mức lương đủ sống cho người lao động và gia đình người lao động.

Bà Chi cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện các chính sách phúc lợi dành cho người lao động, nhất là nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học, các thiết chế vui chơi, giải trí. Theo bà, những chính sách này sẽ góp phần giảm bớt chi tiêu hằng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động.

Bên cạnh đó, bà Chi kiến nghị Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Tôi tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, những kiến nghị trên sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao đời sống người lao động và tạo thêm động lực để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước,” bà Chi bày tỏ.

Lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của người lao động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ đề nghị và yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu, tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng các kiến nghị, đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và thời gian làm việc.

Thủ tướng cho biết thời gian tới, cấp có thẩm quyền đã giao các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng và các bộ, ngành của Chính phủ nghiên cứu, báo cáo về Đề án cải cách chính sách tiền lương.

Đề án này không chỉ liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà còn nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiền lương đối với người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cuộc sống của người lao động trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi./.

Thủ tướng thảo luận với các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam Sáng 5/6/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam với chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.”

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