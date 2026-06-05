Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu thoát 6 người trong vụ cháy nhà giữa đêm

Sáng 5/6, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Phú vào khuya 4/6.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng an ninh cơ sở và người dân, 6 người trong một gia đình đã được cứu thoát an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/6, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng trệt, nơi chứa dụng cụ bếp, bàn ghế phục vụ hoạt động kinh doanh quán ăn.

Do căn nhà có hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo khóa chặt nên khói từ đám cháy nhanh chóng lan lên các tầng trên, nơi có 6 người đang nghỉ ngơi.

Nghe tiếng hô hoán, lực lượng an ninh cơ sở từ trụ sở Công an phường Bình Phú gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu. Cùng với người dân, lực lượng chức năng phá cửa cuốn, cắt khóa cửa sắt kéo để tiếp cận hiện trường và tạo lối thoát khói.

Sau đó, lực lượng an ninh cơ sở sử dụng bình chữa cháy khống chế đám cháy, đồng thời hướng dẫn các thành viên trong gia đình thoát ra ngoài qua lối đi bên nhà hàng xóm. Cả 6 người đều được đưa ra ngoài an toàn.

Theo một số người dân ở gần hiện trường vụ cháy, tầng trệt căn nhà được cho thuê để kinh doanh quán ăn, trong khi gia đình chủ nhà sinh sống ở các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy, người thuê vừa dọn dẹp hàng quán và rời đi.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã được dập tắt trước đó nên không phải triển khai chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn làm cháy và hư hỏng một số vật dụng phục vụ kinh doanh, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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