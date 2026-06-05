Điện Biên triển khai lấy mẫu ADN hơn 4.500 liệt sỹ chưa xác định danh tính

Tỉnh Điện Biên đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN đối với hơn 4.500 phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," thể hiện trách nhiệm và đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên cho biết việc lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Do đó các cơ quan, đơn vị cần triển khai đồng bộ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh hiện có 4.593 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sỹ cần lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Trong số đó, Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập có 2.042 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao 911 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Him Lam 895 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1 có 596 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Tuần Giáo 128 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong 16 mộ và Nghĩa trang liệt sỹ Tủa Chùa 5 mộ.

Ngoài ra, còn 432 phần mộ liệt sỹ có một phần thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sẽ tiếp tục được lấy mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Để triển khai nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tiến hành khảo sát, rà soát toàn bộ các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Riêng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tuần Giáo, lực lượng chức năng đã xác định vị trí 128 phần mộ chưa có thông tin, chuẩn hóa dữ liệu trên bia mộ và hệ thống quản lý nhằm chuẩn bị cho việc lấy mẫu ADN.

Theo kế hoạch, Nghĩa trang liệt sỹ Tuần Giáo được lựa chọn tổ chức thực hiện trước để rút kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại đây, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ 4.593 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trước tháng 4/2027.

Cùng với việc lấy mẫu, Điện Biên sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công; bảo đảm việc quản lý, bảo quản, bàn giao và giám định ADN được thực hiện chặt chẽ, chính xác.

Việc triển khai lấy mẫu ADN quy mô lớn tại các nghĩa trang liệt sỹ không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ trên cả nước, tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước./.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bàn giao, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu từ tháng 6/2026-7/2027 hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai.