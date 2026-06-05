Quảng Trị: Khởi tố hiệu trưởng trường tiểu học để điều tra hành vi nhận hối lộ

Ngày 5/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn), Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Đông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, bị can được đưa đến Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 1/4, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 75 ngày đối với ông Nguyễn Văn Đông theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Vụ việc xuất phát từ nhiều đơn tố cáo phản ánh dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, tuyển dụng giáo viên và quản lý tài chính tại nhà trường.

Theo cơ quan chức năng, ngoài các nội dung liên quan đến tuyển dụng, hoạt động thu-chi tài chính của nhà trường cũng được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện cơ quan điều tra đang thu thập, kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, chứng cứ liên quan; trong đó có một số đoạn ghi âm được cho là do giáo viên cung cấp nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị: Giáo viên tố cáo hiệu trưởng nhận tiền "chạy" hợp đồng Các đoạn ghi âm do giáo viên cung cấp cho thấy việc tiếp tục đứng lớp không hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn hay vị trí việc làm, mà có dấu hiệu bị chi phối bởi các thỏa thuận ngoài quy định.