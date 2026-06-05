Thủ tướng đối thoại với đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Sáng nay (5/6), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bế mạc. Trước khi bước vào các thủ tục bế mạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại cùng đại biểu. Chủ đề của buổi đối thoại là "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số."

Tiếp đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV sẽ chính thức ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, bế mạc và tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển,” Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới./.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Phát triển thực tăng ít nhất 4.000.000 đoàn viên công đoàn; ít nhất 90% doanh nghiệp có 20 công nhân, lao động trở lên có tổ chức Công đoàn. - 100% cán bộ công đoàn các cấp được tập huấn, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn. - Giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. - Ít nhất 87% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn được thoả ước lao động tập thể bao phủ, 85% tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. - 100% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. - Hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên công đoàn. - Ít nhất 90% đoàn viên công đoàn, 85% công nhân lao động tại doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn. - Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. - Ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác; xét tặng ít nhất 2.500 Bằng Lao động sáng tạo. - Ít nhất 90% công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn: Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV. Dự kiến, Ban chấp hành khoá XIV sẽ ra mắt vào sáng mai 5/6.