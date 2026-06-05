Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Sáng 5/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, phát động chiến dịch truyền thông trực quan và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, cần được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn đã bị triệt phá; công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình xã, phường, cơ quan, trường học không ma túy đã được xây dựng và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng cảnh báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Độ tuổi sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa; các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các chất hướng thần mới xuất hiện ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý và đấu tranh.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; đẩy mạnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên toàn địa bàn.

Đẩy mạnh truyền thông hướng tới xây dựng xã, phường không ma túy

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố, đã phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố, chiến dịch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy; phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Đối tượng trọng tâm của chiến dịch gồm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và gia đình; cùng đông đảo người dân sử dụng mạng xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Các đại biểu nhấn nút phát động "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng trên môi trường số, báo chí, truyền hình, các mô hình điểm như "Xã, phường không ma túy", "Trường học không ma túy", thông qua hội nghị, tọa đàm, triển lãm, sân khấu hóa, giải chạy phong trào và hệ thống tuyên truyền cơ sở.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nội dung thi tập trung vào Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng mobiEdu MOOCs, từ ngày 10/6 đến ngày 10/7/2026 và dự kiến trao thưởng giữa tháng 7/2026.

Đại diện tuổi trẻ Thủ đô, đoàn viên Nguyễn Thái Diệu Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, phát biểu bày tỏ quyết tâm của thanh niên Hà Nội trong việc phát huy vai trò xung kích tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lan tỏa thông điệp xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh, không ma túy./.