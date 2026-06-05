Đà Nẵng đầu tư gần 7.000 tỷ đồng xây dựng luồng Cửa Lở

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (một đơn vị trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trường Hải) đề xuất đầu tư.

Đầu tư xây dựng công trình luồng tàu đi qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ tiếp nhận tàu đến 50.000DWT đáp ứng nhu cầu phát triển cảng biển Quảng Nam trở thành một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên, cửa ngõ kết nối ra biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Dự án phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, góp phần phát triển, dịch chuyển cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng, phù hợp với Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam tại Quyết định số 310/QĐ-BXD ngày 25/3/2025 của Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, đưa cảng biển Quảng Nam phát triển thành cảng biển loại 1; giảm chi phí logistics và thu hút các nhà đầu tư khác đến với phía Nam thành phố Đà Nẵng và miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực. Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển theo quy hoạch, phục vụ định hướng phát triển tiềm năng kinh tế biển.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết qua nghiên cứu, đánh giá, tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà hiện hữu chỉ đáp ứng cho tàu có tải trọng 15.000DWT đủ tải, 20.000DWT giảm tải vận chuyển; không đảm bảo nhu cầu vận chuyển theo kết cấu hạ tầng hàng hải đã đầu tư (trong năm 2024 đã đưa vào vận hành Cầu cảng số 2 với chiều dài 365m thuộc khu bến cảng Chu Lai tiếp nhận tàu tải trọng đến 50.000DWT) và tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Nam trong giai đoạn đến năm 2030.

Hơn nữa, việc kết nối đường bộ tới cảng biển còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ với quy mô giao thông vận tải đến cảng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa.

Do đó, đầu tư dự án là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về lưu thông, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo đáp ứng tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Cảng Quốc tế Chu Lai đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Dự án được đầu tư sẽ mở ra nhiều không gian phát triển cho khu vực, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng cảng biển, logistics, sản xuất, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực phía Nam của thành phố, góp phần gia tăng sản xuất, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Dự án được thực hiện tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Diện tích sử dụng đất khoảng 354,7ha đất, mặt nước để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát, lắp đặt báo hiệu hàng hải; vùng đón trả hoa tiêu bán kính 1 hải lý, diện tích khoảng 1.080ha.

Thời gian thực dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 6.949,52 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Khi nhà đầu tư triển khai và hoàn thành dự án, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ trả vốn bằng quỹ đất gồm: khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa, diện tích khoảng 744,04ha, giá trị khoảng hơn 3.000 tỷ đồng và khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa-Tam Tiến (Khu vực 1), diện tích khoảng 590,56ha, giá trị khoảng 7.418 tỷ đồng.

Tổng giá trị quỹ đất thanh toán khoảng hơn 10.422 tỷ đồng, sau khi trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 3.736,88 tỷ đồng; giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán còn khoảng 6.685,59 tỷ đồng, chênh lệch 3,80% so với sơ bộ tổng mức đầu tư công trình dự án BT; đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 257/2025/NĐ-CP, phần chênh lệch giá trị giữa giá trị quỹ đất thanh toán và chi phí nhà đầu tư thực hiện sẽ được thực hiện theo cơ chế bù trừ chênh lệch như trong quy định tại Điều 19, Nghị định số 257/2025/NĐ-CP./.

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