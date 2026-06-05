Thành phố Hồ Chí Minh đưa chỉ tiêu an toàn thực phẩm vào kế hoạch kinh tế-xã hội

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, trong đó yêu cầu đưa các chỉ tiêu, mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm có những chuyển biến rõ rệt, tích cực.

Trách nhiệm của chính quyền và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao.

Tuy nhiên, một số ít cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, thiếu chủ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tình trạng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe lâu dài của người dân.

Năm 2025, thành phố xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm tại một số trường học, doanh nghiệp và điểm kinh doanh ẩm thực đường phố.

Cơ quan chức năng kiểm tra 6.458 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, phát hiện 165 trường hợp liên quan đến vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định “Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.”

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị Thành phố đưa chỉ tiêu, mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị phụ trách. Định kỳ công khai danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, các cơ sở vi phạm để người dân giám sát.

Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị với phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm) đối với các sở, ngành và cơ quan chức năng; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của nhân dân, nhất là tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ngộ độc thực phẩm như các khu công nghiệp, trường học, ẩm thực đường phố, chợ truyền thống; kiểm soát chặt chẽ thông tin quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng...

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng tham mưu quy hoạch, thu hút đầu tư các chợ, điểm kinh doanh thực phẩm, trung tâm thương mại đảm bảo phù hợp các điều kiện giao thông, đô thị, thuận tiện cho nhân dân và bảo đảm an toàn thực phẩm; quan tâm thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng, nâng cấp các khu hạ tầng thương mại dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân, du khách.

Đảng ủy Công an Thành phố lãnh đạo Công an Thành phố chủ động, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đường dây nhập lậu, tàng trữ, buôn bán các loại thực phẩm giả, kém chất lượng, vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực.”

Hằng năm, Công an Thành phố phối hợp Sở An toàn thực phẩm tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch phát động các đợt cao điểm hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xác định rõ địa bàn trọng điểm, diện đối tượng cần tập trung xử lý.

Các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm tra chặt chẽ các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm, các loại vật tư nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung xử lý các trường hợp bỏ trốn, đảm bảo tính răn đe, trấn áp tội phạm vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm./.

Khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối.