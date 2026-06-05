TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên, bãi biển Hồ Tràm tràn ngập lục bình và rác thải

Sáng 5/6, khu vực bãi biển Hồ Tràm (xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ xuất hiện lượng lớn lục bình kèm rác thải đại dương tràn vào các bãi tắm. Ngoài xa, dọc bãi biển vẫn còn một lượng lớn lục bình đang trôi nổi chuẩn bị dạt vào bờ.

Trước đó, ngày 4/6, một lượng lớn lục bình và rác thải đại dương đã tràn vào bãi tắm Bãi Trước (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) cách khu vực bãi tắm Hồ Tràm khoảng 60km.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm, lục bình và rác thải đại dương dạt vào bãi biển trên chiều dài khoảng 8km từ khu vực ven biển Lộc An đến khu vực bãi tắm công cộng Hồ Tràm, trong đó, lượng lục bình dồn ứ nhiều nhất tại khu vực gần cầu ngắm biển Hồ Tràm.

Người dân trong khu vực cho biết đây là lần đầu tiên, lục bình tràn vào bãi biển Hồ Tràm với số lượng lớn như vậy. Những năm trước hầu như không có hoặc có nhưng không đáng kể. Lượng lục bình này chỉ mới dạt vào bờ rạng sáng 5/6.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm Huỳnh Phi Khánh cho biết sáng 5/6, xã đã nắm được thông tin lục bình và rác đại dương trôi dạt vào bãi tắm. Xã đã nhanh chóng huy động lực lượng vệ sinh môi trường điều động nhân lực, xe cơ giới đến thu gom, làm sạch bãi biển.

Lực lượng vũ trang tham gia thu gom lục bình, rác trên bãi biển Hồ Tràm sáng 5/6. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Do lục bình, rác tràn vào với số lượng lớn, trải dài nên xã đã đề nghị thêm lực lượng vũ trang đang đóng chân trên địa bàn, dân quân tự vệ và các doanh nghiệp hỗ trợ thu gom, vận chuyển rác về nơi tập kết để đưa đi xử lý.

Ghi nhận tại hiện trường, đến trưa cùng ngày, lục bình và rác từ ngoài khơi vẫn theo con nước, sóng tiếp tục xô dạt vào các bãi tắm. Lực lượng chức năng cùng các doanh nghiệp du lịch vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện để dọn rác, duy trì cảnh quan dọc bãi biển khu vực Hồ Tràm.

Hồ Tràm là một thủ phủ du lịch biển mới và đang phát triển với bãi biển trải dài rất đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh./.

TP Hồ Chí Minh: Hàng chục tấn lục bình cùng rác thải tràn vào bãi tắm Bãi Trước Hiện tượng lục bình kèm rác thải các loại tràn vào bãi biển Vũng Tàu thường bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu hằng năm, sau khi mùa mưa bắt đầu, nhất là những trận mưa lớn.

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