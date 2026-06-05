Vĩnh Long: Khởi công nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công suất 650 tấn/ngày

Ngày 5/6, tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO cùng Công ty Cổ phần xử lý rác thải Bến Tre tổ chức Lễ động thổ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre, với công suất xử lý 650 tấn/ngày và công suất phát điện đạt 13 MW.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho hay, hiện nay lượng rác thải sinh hoạt toàn tỉnh Vĩnh Long hơn 1.400 tấn/ngày; trong khi hơn 95% hiện vẫn phải xử lý bằng phương pháp chôn lấp gây tiêu tốn quỹ đất và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Do đó, việc triển khai nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre không chỉ giúp khép lại áp lực ô nhiễm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ, mà còn hiện thực hóa quyết tâm của tỉnh Vĩnh Long trong việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị, Công ty Cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định; di dời bãi rác hiện hữu bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường.

Đơn vị xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đại biểu thực hiện Nghi thức động thổ xây dựng nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy và công khai thông tin theo quy định.

Trong quá trình thi công và vận hành, nhà đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ khí thải, nước thải, mùi, tiếng ồn, tro bay, tro đáy và các loại chất thải phát sinh; lựa chọn, vận hành công nghệ bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, an toàn, ổn định, hiệu quả, không để phát sinh ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đối với các sở, ngành, địa phương trên vùng dự án tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường, xây dựng, an toàn lao động và các quy định có liên quan.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời nắm bắt, phản ánh và phối hợp xử lý các kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO cho biết,dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre, xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 ha, tổng số vốn đầu tư hơn 1.919 tỷ đồng.

Nhà máy được thiết kế với công suất xử lý 650 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm và công suất phát điện đạt 13 MW; ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức - một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, giúp đảm bảo toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU.

Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Cột A (QCVN 40:2025/BTNMT), cho phép tái sử dụng hoàn toàn trong nhà máy mà không phát thải ra môi trường bên ngoài.

Với kinh nghiệm từ việc xây dựng, đầu tư vận hành thành công nhà máy điện rác Seraphin tại Hà Nội, Tập đoàn đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ thi công dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre ít nhất từ 6 đến 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Dự kiến nhà máy đưa vận hành khai thác vào đầu qúy 1 năm 2028. Nhà máy khi hoàn thành không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn được định hướng trở thành một "điểm nhấn xanh" với kiến trúc thẩm mỹ cao, phục vụ mục đích tham quan, nghiên cứu và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương./.

Hà Nội phê duyệt đầu tư dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy đốt rác phát điện công suất xử lý 2.400 tấn/ngày, diện tích 12,46ha, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 7.531 tỷ đồng.